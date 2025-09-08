El valor de los detalles y el efecto Nacho Martín en el Sporting: el análisis de Josu Uribe
Los sustitutos en este equipo no están al nivel del once titular
Josu Uribe
La primera derrota del Sporting llegó en un gran estadio como Riazor, con un ambiente más propio de otra categoría. Dos modelos de juego semejantes, líneas de cuatro al fondo, doble pivote muy posicional y de mucho nivel los cuatro, una referencia clara, junto para mí dos de las mejores líneas de medias puntas de la categoría. El Sporting utilizó doble lateral en la banda derecha con Kevin y Guille. El plan de partido era cerrar a dos futbolistas muy peligrosos en ataque como Escudero y Yeremay.
Se impusieron los sistemas defensivos en estos primeros 45 minutos, salvo una mano enorme de Yáñez, escasearon las acciones individuales y se preocuparon los dos equipos que el rival estuviera incomodo que de hacerse daño.
El Sporting en la segunda parte modifica su línea de tres medias puntas con la salida de Gaspar buscando dar un paso adelante y castigar a los gallegos. El partido se abrió un poco, y la acción que marca el partido es la salida del campo de Nacho Martín. Por dos motivos: la estabilidad y la seguridad que estaba teniendo el equipo la perdió, y esa acción debió dejar al Dépor sin su mejor jugador. Acción desproporcionada y sin poder jugar el balón lesionando a un contrario.
A partir de aquí, el Deportivo dio un paso adelante en su propuesta y en sus cambios, empujados por una afición brutal. El míster optó por refrescar y sacar del campo gente importante con tarjetas, pero los sustitutos en este Sporting no están al nivel del once titular. Ojalá me equivoque, pero la profundidad de plantilla va ser un problema.
Cuando el partido ya moría, un error infantil en hacer una falta totalmente innecesaria y darle una opción en algo que es muy fuerte el rival como son las acciones de balón parado, junto a la pérdida de altura en los minutos finales del Sporting, llevó a la derrota. Enorme partido de Gelabert, Corredera y Nacho Martín dando la cara en todo momento. La línea defensiva sufrió más que en anteriores encuentros, pero el nivel de los jugadores es muy importante. También hubo dos cambios en la línea de cuatro y quizás lo notaron a la hora de desenvolverse. Mi opinión es que los laterales son importantes a la hora de poner en ventaja a sus compañeros de ataque y generar superioridades, y a Kevin y Pablo García eso les cuesta y priorizan en la faceta defensiva. Toque de atención para Otero y sobre todo para Dubasin. Tienen que elevar muchísimo más el nivel fuera de casa.
El ganar o perder partidos se mueve en pequeños detalles, en no equivocarte e, insisto, en poder tener la pelota en esos momentos finales. Con los jugadores que acabó el Sporting no era tarea fácil. A recuperarse, corregir con la plantilla los errores y reforzar las cosas que se hacen bien. La derrota tenía que llegar, es importante ser constante y que no cambie nada al grupo. Las derrotas duelen, sí, pero hay derrotas para aprender y la de Riazor es una de esas... A disfrutar.
