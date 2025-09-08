El equipo vuelve al trabajo mañana con una sesión abierta al público en Mareo

El Sporting empezará a preparar mañana el partido que le medirá al Burgos este domingo en El Molinón (18.30 horas). Los rojiblancos, a los que Asier Garitano concedió dos días de descanso tras el desplazamiento a La Coruña, tienen previsto saltar al campo 1 de Mareo a partir de las 10.45 horas. Será una sesión abierta al público. No la única. Para este miércoles también está programada, a las 11.00 horas, una nueva sesión abierta al público. Será la primera de las dos fijadas para el mismo día. Antes del encuentro ante el conjunto burgalés, el equipo realizará tres jornadas más de preparación, ya a puerta cerrada. El partido ante el Burgos apunta a contar con una amplia representación de la afición visitante en El Molinón, habitual durante las últimas temporadas. Los últimos años también han mostrado la sintonía entre los seguidores de ambos equipos con diversos actos de hermanamiento. El Sporting se ha impuesto al cuadro burgalés en las últimas dos ocasiones. La pasada campaña venció 2-0 en El Molinón, con goles de Olaetxea y Dotor, mientras que se impuso en El Plantío por idéntico resultado gracias a los tantos de Otero, de penalti, y Dubasin. El cuadro de Luis Miguel Ramis llega a Gijón en busca de su segundo triunfo de la temporada y el primero a domicilio. Los rojiblancos tendrán la baja segura de Loum y están pendientes de la evolución de Nacho Martín.