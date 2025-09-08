La lesión de Nacho Martín se queda en un susto: este es el resultado de las primeras pruebas

El gesto de dolor de Nacho Martín, tras la fea entrada de Yeremay en Riazor, hizo temer lo peor. El centrocampista del Sporting estuvo durante varios minutos tumbado sobre el verde, necesitando la ayuda de dos de los miembros del equipo médico rojiblanco, José Miguel García y Pablo Cuervo, para retirarse del campo. El tobillo izquierdo del de Noreña se llevó la peor parte. Viajó de vuelta con todos los tacos de la bota del futbolista del Dépor marcados en la pierna, una preocupante hinchazón, y a la espera de que las pruebas mostraran el alcance de la dolencia. Ya existe diagnóstico y ha sido recibido con cierto alivio. El futbolista sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo que, en principio, no le descarta para participar el domingo en el partido ante el Burgos (El Molinón, 18.30 horas). Todo dependerá de cómo evoluciona los próximos días y si el club y el jugador deciden forzar para estar disponible en una posición en la que es baja confirmada Mamadou Loum.

El día de Asturias se abrió con Nacho Martín visitando Mareo para conocer el resultado de las pruebas de su lesión y trabajar ya en su recuperación. El leve esguince del de Noreña es una buena noticia para Asier Garitano si se tiene en cuenta el grado de preocupación por la dureza de la entrada de Yeremay. Una acción que indignó doblemente a los jugadores del Sporting por el hecho de provocar la sustitución de Nacho Martín y de que se quedara en solo una amarilla para el extremo deportivista. La explicación del colegiado a los futbolistas multiplicó el enfado. "Me dice que no tiene la intensidad sufdiciente, que era difícil de medir eso", detalló el capitán, Kevin Vázquez. El canterano lleva la huella del golpe no solo en su tobillo, sino en buena parte de su pierna izquierda. La acción tuvo el agravante de que el rojiblanco se encontraba en ese momento con todo el peso del cuerpo apoyado sobre la pierna en la que recibió la entrada, lo que eleva el riesgo de sufrir una lesión más importante.

En manos de Asier Garitano quedará la decisión de esperar por Nacho Martín o darle descanso esta jornada, en la que se le acumulan los problemas en el centro del campo. Cabe recordar que, además de la duda con el de Noreña, el Sporting no podrá contar con Mamadou Loum, el inmediato competidor por el puesto. El centrocampista senegalés necesitará de alguna semana más para recuperarse de una lesión muscular que se produjo durante la preparación de la visita al Deportivo. Ante este escenario, Mbemba y Justin Smith están llamados a competir por un puesto para completar la medular junto a Álex Corredera. El equipo vuelve este martes a Mareo con vistas al encuentro ante el Burgos. Los rojiblancos, a los que Asier Garitano concedió dos días de descanso tras el desplazamiento a La Coruña, tienen previsto saltar al campo 1 de Mareo a partir de las 10.45 horas. Será una sesión abierta al público. No la única. Para este miércoles también está programada, a las 11.00 horas, una nueva sesión abierta al público. Será la primera de las dos fijadas para el mismo día. Antes del encuentro ante el conjunto burgalés, el equipo realizará otras tres jornadas más de preparación, ya a puerta cerrada.