De padre a hijo... el curioso recurso de Gelabert en el Sporting que popularizó Juanmi

Los aficionados del Sporting tienen fresco el recuerdo del valor de los largos saques de banda de Luis Hernández, las "catapultas" en aquel ascenso de "los Guajes" y posterior permanencia en Primera División. No fue el único. Hubo antes quien hizo de este recurso un arma temible para las defensas rivales. El exrojiblanco Juanmi Gelabert fue uno de los jugadores españoles que popularizó estas acciones a finales de los años 90 del pasado siglo. Lo curioso es que, aquellos envíos cargados de técnica y potencia para poner el balón en el área, han vuelto al libreto de los gijoneses de la mano de su hijo, César Gelabert. Se vio en las primeras jornadas y se repitió en Riazor.

Sus cualidades con el balón en los pies habían dejado oculto otro arte. César Gelabert ha pasado a asumir muchos de los saques de banda cercanos al área rival. Quien por condiciones tiene un privilegiado gusto para controlar y sortear rivales, también cuenta con facilidad para coger el balón con las manos y situarlo en el corazón del área. No hasta el punto al que fue capaz su padre, por el momento, pero casi. Asier Garitano, y en este caso el segundo entrenador del Sporting, Pedro Hernández, tienen mucha culpa.

Pedro Hernández es quien se pone al mando cuando el Sporting trabaja las acciones a balón parado. Se puede ver en Mareo y también durante los partidos. Cuando una pelota parada ronda el área, propia o contraria, Pedro es quien se pone de pie en el banquillo para corregir posiciones y dar alguna indicación antes de que se ejecute. Y dentro de las jugadas ensayadas por el Sporting, César Gelabert tiene más responsabilidades que la de los saques de esquina o las faltas laterales.

El inicio de la temporada ha permitido descubrir en César algo más que su renovado olfato goleador. Máximo realizador de la plantilla del Sporting con dos tantos, su participación en los saques de banda se hizo muy evidente durante el partido ante la Cultural Leonesa. Su golpe de riñón estuvo a punto de convertirse en gol en un remate de Pablo Vázquez en la primera parte. La jugada volvió a repetirse el pasado sábado durante la visita al Deportivo de La Coruña, con Pablo Vázquez como destinatario, amenazando de nuevo la meta rival. No ha llegado el gol todavía, pero tiene pinta de que caerá.

Juanmi Gelabert ya acuñó este recurso durante su etapa en clubes como el Elche, Recreativo de Huelva, Sevilla, Córdoba o Sporting, entre otros. Era entonces considerado como uno de los jugadores capaces de enviar el balón a mayor distancia en un saque de banda, aspecto que algunos entrenadores supieron aprovechar. El peligro de este tipo de envíos está en algo más que el de poner el balón en juego en una zona de peligro. El hecho de que la pelota llegue "muerta", complica el despeje y favorece una segunda jugada. Un detalle que muchos equipos acaban convirtiendo en ocasiones de peligro.

Juanmi es y ha sido un referente para César desde pequeño no solo e nlo personal, también en lo deportivo. Si bien su padre, como futbolista, ocupaba una demarcación muy diferente a la de su hijo (era defensa central o lateral izquierdo), el ahora futbolista del Sporting llegó a Gijón, en parte, por el sueño de seguir los pasos de quien ha velado por su progresión desde que despuntara en el fútbol base alicantino para irse a la cantera del Real Madrid. El recuerdo de ver a su padre sobre el césped de El Molinón pesó para su llegada el verano pasado desde el Toulouse. Lo que se inició como una cesión, ha terminado por ser uno de los fichajes del verano en el Sporting y en Segunda División. Dos millones de euros para el talento de César en los metros finales. También para aprovechar un saque de banda que lleva en los genes.