La peña sportinguista Pleamar de Ribadesella celebra su decimoctavo aniversario
El presidente, Roberto Valle, distingue a José Luis Ablanedo y José Manuel Pérez
Dentro de las celebraciones que varias peñas sportinguistas tuvieron la semana pasada, también estuvo la de la peña Pleamar de Ribadesella que el pasado viernes celebró su decimoctavo aniversario. El acto contó con la presencia de más de cuarenta de los socios que forman parte de ella, entre los que hubo algunos premiados. También se invitó a diferentes autoridades riosellanas como Paulo García, alcalde de Ribadesella; representantes de la Federación de Peñas como Emilio Llerandi o grandes exfutbolistas del Sporting como José Luis y Juan Carlos Ablanedo.
Otras peñas del Oriente asturiano también se sumaron, como fue el caso de El Sueve de Colunga o La Peñona Mattuso de Sevares. El acto contó con un emotivo momento en el que se reconoció la trayectoria de José Manuel Pérez, socio más veterano de la peña, y de José Luis Ablanedo. Ambos recibieron la medalla de plata por parte de la peña. La celebración del aniversario se vivió en un momento de alegría y optimismo, como aseguraron desde la peña, dada la situación deportiva del Sporting, aunque la reunión ocurrió un día antes de que llegase la primera derrota del curso en La Coruña tras haber ganado los primeros tres partidos ante Córdoba, Ceuta y Cultural Leonesa. Confían en seguir siendo uno de los principales grupos sportinguistas en el Oriente asturiano.
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!