La peña sportinguista Pleamar de Ribadesella celebra su decimoctavo aniversario

Dentro de las celebraciones que varias peñas sportinguistas tuvieron la semana pasada, también estuvo la de la peña Pleamar de Ribadesella que el pasado viernes celebró su decimoctavo aniversario. El acto contó con la presencia de más de cuarenta de los socios que forman parte de ella, entre los que hubo algunos premiados. También se invitó a diferentes autoridades riosellanas como Paulo García, alcalde de Ribadesella; representantes de la Federación de Peñas como Emilio Llerandi o grandes exfutbolistas del Sporting como José Luis y Juan Carlos Ablanedo.

Otras peñas del Oriente asturiano también se sumaron, como fue el caso de El Sueve de Colunga o La Peñona Mattuso de Sevares. El acto contó con un emotivo momento en el que se reconoció la trayectoria de José Manuel Pérez, socio más veterano de la peña, y de José Luis Ablanedo. Ambos recibieron la medalla de plata por parte de la peña. La celebración del aniversario se vivió en un momento de alegría y optimismo, como aseguraron desde la peña, dada la situación deportiva del Sporting, aunque la reunión ocurrió un día antes de que llegase la primera derrota del curso en La Coruña tras haber ganado los primeros tres partidos ante Córdoba, Ceuta y Cultural Leonesa. Confían en seguir siendo uno de los principales grupos sportinguistas en el Oriente asturiano.