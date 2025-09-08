Al Sporting le siguen pesando los finales ante el Deportivo

Un balón centrado, un par de rebotes de mala fortuna y un zurdazo imparable para Yáñez que se fue al fondo de la red. De un plumazo fue como Dani Barcia acabó con las opciones del Sporting de sumar un punto ante el Deportivo en Riazor. Todo ello en el minuto 89, lo que dejaba poco margen de maniobra para remontar a los de Asier Garitano. Los últimos minutos de los partidos en Riazor se le siguen atragantando al Sporting. Una criptonita con la que el Deportivo, en varias ocasiones, ha logrado sacar provecho. No hace falta irse muy lejos para ver precedentes.

En la temporada pasada y tras un gran inicio bajo la dirección de Rubén Albés, el Sporting regresaba a Riazor después de cuatro años para visitar a un Dépor bordeando el descenso. Bajo la lluvia de La Coruña, Nacho Méndez remató un centro raso de Dubasin para anotar el primer tanto en el 77. Poco duró la alegría. Ocho minutos después, una de las perlas deportivistas como es David Mella llegaba por banda derecha para poner el empate.

El sportinguismo no solo ha vivido esos trágicos últimos minutos en el feudo del Deportivo. El Molinón también ha sido escenario de goles postreros con los que han conseguido llevarse puntos. En la temporada 2019/2020, en la que el conjunto coruñés acabó descendiendo, Ager Aketxe logró sacar un empate de la visita a Gijón con un penalti en el 95. La pena, por mano de Borja López, fue revisada por el árbitro y el habilidoso mediapunta vasco igualó el escuadrazo con el que Djuka había adelantado al Sporting.

Un año antes, en la temporada 2018/2019, también en la jornada 4, la derrota por 2-1 vivida el sábado se repitió. Con Riazor en obras, Mariño fue el protagonista del encuentro, salvando al equipo en varias ocasiones y desviando un penalti lanzado por Didier Moreno y que cometió Isaac Cofie. A las desgracias se sumaría la segunda amarilla para el centrocampista, que dejó a los de Rubén Baraja con diez hasta el final del encuentro. Tras resistir durante veinte minutos al asedio, la defensa sportinguista cayó en el 95. Fede Cartabia centró desde la derecha y Pablo Marí remató para dar la victoria al Deportivo.

En Primera también se vivió otro episodio. Una vez más a principio de temporada y una vez más en el descuento. Fue el año del descenso y el Sporting llegaba a la séptima jornada con dos victorias, un empate y tres derrotas. Celso Borges adelantó al Dépor, en una jugada con cierto parecido al gol de Barcia y Sergio Álvarez puso el empate rematando un córner de Moi Gómez.

Un recién llegado a La Coruña como Ryan Babel se encargó de dar la victoria a los locales con un golazo desde veinte metros. En los duelos entre Sporting y Dépor del siglo XXI, el que abrió esta funesta costumbre fue Toché en la temporada 2013/2014 con un córner en el 95. Sacando la parte positiva, el Sporting también cuenta con alguna victoria agónica. El idilio de Diego Castro con el Deportivo le llevó a darle la victoria al Sporting en la 2009/2010, en Primera, con un penalti en el 94. En la siguiente temporada sacó un empate en el minuto 87 con gol de David Barral. La derrota del sábado se suma a esta lista de goles en contra en los últimos minutos. Una fuga en el muro del Sporting por la que se coló el gol de la primera derrota de la temporada.