Dos datos a favor del Sporting y una pista para recibir al Burgos en El Molinón

El Sporting inició la preparación del partido ante el Burgos (domingo, El Molinón, 18.30 horas), con dos puntos a favor y alguna pista sobre los posibles cambios en el once. De su lado está el hecho de que, tras la derrota en Riazor, se mantenga la inercia ganadora en casa, iniciada en abril con la llegada de Asier Garitano al banquillo. Desde entonces, el equipo cuenta por victorias sus partidos, con Mirandés, Deportivo de La Coruña, Cartagena, Córdoba y Cultural Leonesa como víctimas. También que el sexto que rendirá visita es un cuadro burgalés al que no se le da especialmente bien jugar en El Molinón, donde no gana desde noviembre de 2001. En los últimos 24 años, tiempo en el que jugó en cinco ocasiones en Gijón, sumó un solo empate.

En cuanto a los movimientos en el once, el Sporting dispuso de un primer entrenamiento en Mareo con protagonismo para las tareas lideradas por Miguel Pérez, preparador físico. Es decir, dio para poco en cuanto a medir cuánto agitará el equipo Garitano respecto a la pasada jornada. Es de esperar que desaparecerá el doble lateral dispuesto para tapar al habilidoso Yeremay, con Gaspar como posible principal beneficiado del asunto, y el debate entre Kevin y Guille viviendo un nuevo capítulo. En todo caso, entre los ejercicios desarrollados sobre el césped del campo número uno pudo verse algún pequeño detalle.

Lejos de ser definitivo, el casting abierto en el centro del campo apunta a que Mbemba puede ser la alternativa en la que confíe Garitano si Nacho Martín no se recupera a tiempo del leve esguince de tobillo sufrido el pasado sábado ante el Deportivo de La Coruña. En un momento del trabajo de la mañana, la plantilla se dividió en dos grupos para realizar un ejercicio de posesión. En cada uno de los grupos, dos futbolistas portaron peto amarillo, siendo encargados de coordinarse para tratar de recuperar la pelota en el menor tiempo posible. Pare este cometido, en un lado estaban, juntos, César Gelabert y Justin Smith. Del otro, Álex Corredera y Pierre Mbemba.

La pareja formada por Álex Corredera y Pierre Mbemba fue la que terminó ocupando el centro del campo en los últimos minutos del partido en Riazor, tras la retirada lesionado de Nacho Martín. En el club rojiblanco se mantiene abierta la posibilidad de que el de Noreña pueda estar disponible ante el Burgos, algo de lo que dependerá la evolución de sus molestias en el tobillo durante los próximos días. El hecho de que la hinchazón remitiera rápido y a la espera de que el derrame desaparezca (la marca de todos los tacos de la bota de Yeremay, autor de la entrada, siguen presentes), el pronóstico ha sido más esperanzador de lo que se esperaba inicialmente. En todo caso, a Nacho Martín ni se le vio en el verde en la vuelta al trabajo en Mareo.

Restan por delante cuatro sesiones de entrenamiento (la de este miércoles vuelve a ser abierta al público, en Mareo, a partir de las 11.00 horas, con una segunda, por la tarde, a puerta cerrada) para saber si la idea de Garitano pasa por mantener a Mbemba como el elegido a la hora de hacer cambios en la medular, o el de Vergara tiene algún as en la manga para tratar de sorprender al Burgos. Otra posibilidad es la de ver a Justin Smith en el eje, si bien el entrenador dejó claro hace semanas que ve al franco-canadiense actuar más como "8", que como pivote por delante de la defensa. El que está totalmente descartado es Mamadou Loum, cuya lesión muscular le mantendrá de baja alguna semana más.

Los próximos días también serán determinantes para valorar la participación de Oscar Cortés. El extremo colombiano, el último de los nueve movimientos en el mercado, está a la espera de poder entrar en su primera convocatoria. Llegó en el último día de mercado y el entrenador optó por dejarle en Gijón en la visita al Deportivo de La Coruña. Un caso similar al que se vivió con Mamadou Loum en vísperas del inicio de la Liga. El centrocampista senegalés tuvo que esperar, entonces, dos semanas para entrar en convocatoria. Está por ver si será el mismo tiempo de espera para el extremo llegado desde el Glasgow Rangers en condición de cedido.

El que sigue los tiempos de recuperación marcados por el cuero médico es Jesús Bernal. El centrocampista maño, operado en enero de una lesión de rodilla, lleva semanas haciendo trabajo parcial con el resto de sus compañeros. La previsión es que, si no surge ningún imprevisto, pueda ir ganando presencia a partir del mes de octubre. La suya y la de Loum son las únicas bajas seguras para este domingo, a la espera de cómo vaya la recuperación de Nacho Martín.

La jornada en Mareo se completó con la presencia de David Guerra, presidente ejecutivo, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, siguiendo el entrenamiento desde uno de los banquillos. Un detalle habitual en cada una de las sesiones de trabajo del primer equipo. Con ellos departió, durante unos minutos, Carlos Rivera, quien esta temporada se ha hecho cargo del área de Ciencias Aplicadas al Deporte, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales.