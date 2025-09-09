"El Pistolero" se reencuentra con el Sporting: así le ha ido al ahora delantero del Burgos

Ha sido uno de los fichajes importantes del Burgos en el mercado veraniego, aunque por el momento solo ha participado en un partido. Mario González regresará este domingo a El Molinón. Lo hará por primera vez y defendiendo los colores del equipo dirigido por Luis Miguel Ramis. En Gijón no acabó de dejar huella. Llegó en enero de 2024 para contribuir con goles a la pelea por regresar a Primera. El Sporting cayó en el play-off de ascenso y Mario se despidió con dos tantos en su haber, cifra lejana a las expectativas. Desde entonces pasó por el Famalicao portugués, y el Lech Poznan polaco, conjunto, este último, con el ganó la liga (disputó solo 87 minutos en tres meses y marcó el gol que acabaría dando el título).

"Para mí siempre fue un sueño jugar el Burgos. No sabía cuándo se iba a dar, pero, afortunadamente, se ha dado ahora y estoy deseando jugar con esta camiseta", explicó Mario González durante su presentación. El de Villarcayo, apodado "El Pistolero", ha vuelto al club donde dio sus primeros pasos en categorías inferiores, pero en el que nunca había militado en el primer equipo. Su incorporación fue una de las peticiones de Luis Miguel Ramis, que ya le tuvo a sus órdenes durante su etapa en el Tenerife.