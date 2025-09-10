Doble sesión y final de la inscripción para el foro de aficionados
El Sporting volverá a abrir al público la sesión programada para esta mañana en Mareo. El plan de trabajo tiene marcado, a las 11.00 horas, un nuevo entrenamiento sobre el césped del campo número 1 de Mareo. Será el primero de los dos programados por Asier Garitano en el día. Durante la tarde, a partir de las 17.00 horas, el entrenador rojiblanco tiene prevista una nueva sesión. Este último caso, sin acceso al público. Por otra parte, el Sporting cerrará este mediodía la inscripción para participar en la tercera edición del foro de aficionados. Una actividad dirigida a abonados que quieran compartir sus inquietudes con David Guerra y Asier Garitano. El acto tendrá lugar mañana, en El Molinón, a partir de las 18.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes