Doble sesión y final de la inscripción para el foro de aficionados

El Sporting volverá a abrir al público la sesión programada para esta mañana en Mareo. El plan de trabajo tiene marcado, a las 11.00 horas, un nuevo entrenamiento sobre el césped del campo número 1 de Mareo. Será el primero de los dos programados por Asier Garitano en el día. Durante la tarde, a partir de las 17.00 horas, el entrenador rojiblanco tiene prevista una nueva sesión. Este último caso, sin acceso al público. Por otra parte, el Sporting cerrará este mediodía la inscripción para participar en la tercera edición del foro de aficionados. Una actividad dirigida a abonados que quieran compartir sus inquietudes con David Guerra y Asier Garitano. El acto tendrá lugar mañana, en El Molinón, a partir de las 18.00 horas.