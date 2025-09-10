Gaspar, del reencuentro al agujero abierto en la defensa del rival del Sporting

Inició la temporada siendo el lateral derecho titular, consolidado ya como uno de los futbolistas más importantes del Burgos. Anderson Arroyo era un pilar sobre el que se apoyaba el sistema de Luis Miguel Ramis para tratar de volver a meterse en la pelea de la zona alta de la clasificación. Su traspaso al Rubin Kazán, pendiente de oficializarse después de que el futbolista viajara la pasada semana a Rusia, se ha convertido en una impopular venta y debilitado el sistema defensivo del próximo rival del Sporting. Un costado, el defendido por Arroyo, que amenazará el futbolista rojiblanco que mejor conoce al Burgos: Gaspar Campos. "Gaspi" es uno de los candidatos a reaparecer en el once para volver al camino de la victoria.

Hizo siete goles y recuperó su mejor fútbol en la temporada en la que el Sporting le envió cedido a Burgos. Gaspar Campos se convirtió, en menos de un año, en el "Rey mago" de El Plantío. La temporada 2022-23 marcó la evolución del gijonés y estrechó su vínculo con un club y una directiva que siempre creyó en su potencial. En Burgos continúa Michu, director deportivo. No así Julián Calero, uno de los entrenadores que más le influyeron.

Será la sexta vez que Gaspar se mide al Burgos después de su experiencia en El Plantío. En todas las ocasiones lo hizo como titular y para el domingo hay argumentos para creer en que pueda volver a hacerlo. El doble lateral en la banda derecha ideado por Asier Garitano para la visita a La Coruña le impidió volver a ser de la partida. Cuando, en el tiempo de descanso, el entrenador tomó la decisión de deshacer el invento, Gaspar fue quien entró por Guille Rosas. Lo hizo colocándose en el carril zurdo y devolviendo a la derecha a Dubasin. Hasta el momento, "Gaspi" ha sido titular solamente en la visita al Ceuta. Unas pequeñas molestias musculares que le mermaron durante la parte final de la pretemporada tampoco ayudaron.

Otro jugador del Sporting estuvo cerca de seguir los pasos de Gaspar en el Burgos. Diego Sánchez tuvo su cesión prácticamente hecha en enero de 2024. Una salida que acabó frenando Miguel Ángel Ramírez y que terminaría con el avilesino destapándose como una garantía en el centro de la defensa. Ahora, de vuelta al lateral izquierdo, ha compartido presencias con Pablo García. Diego saltó de inicio en Ceuta y ante la Cultural Leonesa. Pablo lo hizo ante el Córdoba y el Dépor.

El Burgos, por su parte, tiene la duda de Íñigo Córdoba, que ya se perdió la pasada jornada por unos problemas físicos. Con el que no podrá contar en El Molinón es con Marcelo Expósito. El centrocampista sufrió una lesión muscular en el inicio de la preparación del partido ante el Sporting, por lo que es baja segura para medirse este domingo a los rojiblancos.