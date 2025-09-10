Precaución en el Sporting: Dubasin no termina el entrenamiento y es duda ante el Burgos
El atacante no completa la sesión por una molestia muscular y está pendiente de pruebas
Jonathan Dubasin se ha retirado este miércoles en el último tramo del entrenamiento a puertas abiertas que el Sporting de Gijon estaba realizando con vistas al encuentro que el equipo gijonés tiene este domingo (18:30 horas) en El Molinón ante el Burgos. Aunque el foco estaba en Nacho Martí, que ha trabajado al margen del grupo, ha sido el atacante quien no ha podido completar la sesión de trabajo con el resto de la plantilla. Dubasin sesión ha abandonado el entrenamiento justo cuando el resto de sus compañeros disputaban un ejercicio. José Miguel García, uno de los facultativos del club rojiblanco, ha acompañado al atacante, que se ha trasladado directamente a la zona de vestuarios. El jugador ha salido del entrenó por su propio pie sin aparentes problemas.
Saltan las alarmas para Garitano. A falta de tan solo cuatro días, si Dubasin tiene molestias y apenas tendría tiempo para estar al cien por cien para el encuentro ante el Burgos. En las próximas horas, el jugador podría someterse a pruebas médicas.
