El Sporting Femenino se clasifica en los penaltis en la Copa: triunfo sufrido en una agónica tanda de penaltis (4-3)

El Sporting de Gijón Femenino pasa de ronda y accede a la siguiente fase de la Copa de la Reina tras un partido muy disputado en el que acabó por superar al Real Avilés en la tanda de penaltis (4-3). El encuentro acabó 0-0. No hubo goles tampoco en la prorrróga. Después de sucumbir ante el Deportivo la pasada campaña, el Sporting de Gijón Femenino hacía acto de presencia un año más en la Copa del Rey, ejerciendo como local para batirse en duelo con el Real Avilés Industrial, debutando en el torneo copero y, rival de la misma categoría liguera. Tras imponerse ante el Olímpico de León en la primera jornada, Sergio Nieto realizaba modificaciones en su once inicial apostando por Cris Carbajal en portería, línea de cuatro por delante con Sofía, Andreu, Rosa y Natalia, partiendo desde las bandas Arratia y Ana Campoamor, en el centro Ainhoa y Sandra, quedando la parte de ataque para Granda y Ávila. Por su parte, Iván González también realizaba varias modificaciones, con Elena Casao bajo palos, Eli, Ayuso, Maria Iglesias y Goretti por delante, Pali y Laura Lobo en la sala de máquinas, una banda para Daniela, la otra para Pradilla, y como máxima referencia ofensiva Sara Randez.

A sabiendas de que el premio de pasar de ronda en un torneo como la Copa del Rey es muy importante, Sporting y Real Avilés hicieron acto de presencia sobre el verde de la Escuela de Fútbol de Mareo ante una grada llena, con importante presencia avilesina ante la cercanía de la ciudad gijonesa. Al Avilés no le pasaba el hecho de debutar en el torneo copero, haciéndose rápidamente con el control del esférico para intentar acercarse con peligro sobre la meta de Cris, siendo Pali la encargada de casi adelantar a su equipo con un potente disparo que fue cogiendo altura hasta estrellarse en el larguero. Minutos después sería Daniela quien volvería a avisar para las visitantes con un remate a bocajarro que se iba desviado.

El paso de los minutos no hizo que la tónica cambiara en absoluto, siendo el Avilés el encargado de someter a su rival, probando suerte, Laura Lobo a la media hora de partido desde media distancia, pero su disparo se perdía por poco. A poco menos de cinco minutos para la conclusión Goretti estaría cerca de adelantar a las avilesinas, pero su disparo era repelido por el larguero, siendo el segundo remate a la madera de la tarde para las visitantes. Sin tiempo para más, la colegiada indicaba el camino de los vestuarios con el mismo marcador con el que había arrancado el choque cuarenta y cinco minutos antes. Tras el paso por vestuarios, Sergio Nieto movió ficha dando entrada a Nuria Cueto y Abril, en sustitución de Ana Campoamor y Natalia, mientras que Iván González mantuvo a las once con las que había arrancado el choque.

A diferencia de lo ocurrido en el primer tiempo, los cambios le dieron nuevas sensaciones al Sporting, que subió su nivel y, empezó a acercarse con peligro sobre la meta avilesina. El hecho de que cambiara la posesión en favor de las rojiblancas no se tradujo en ocasiones, el paso de los minutos hizo que la igualdad fuera máxima brillando por su ausencia las intervenciones de las dos guardametas. La igualdad era tal que finalmente la colegiada indicaba el final del partido, teniendo que disputarse media hora más en la que poder dilucidar quien se clasificaba para la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Tras una pequeña charla por parte de sus entrenadores, Sporting y Avilés volvieron a ponerse en marcha con un importante premio por delante. El primer tiempo de la prórroga pasó con más pena que gloria, con la noche cayendo sobre Mareo y los focos haciendo acto de presencia, las ocasiones continuaban siendo inexistentes, llegando al descanso con el 0-0 inicial. Ya en el segundo periodo de la prórroga la cosa no cambiaría en absoluto, apareciendo Elena Casao al borde del final para desviar un potente disparo de Ávila a bocajarro, algo que volvía a realizar la guardameta visitante ante un centro de Nuria Cueto que se iba envenenando para que Elena sacara una prodigiosa mano y, sin tiempo para más, la colegiada señalaba el final quedando todo por decidirse en los penaltis.

El Avilés comenzó lanzando desde los once metros por medio de Igle, que subió el 0-1 al marcador, el cual era neutralizado por Nuria Cueto. Goretti no tuvo problemas para colocar el 1-2 para las avilesinas, que veían como se les ponían mucho mejor las cosas al volar Elena para desviar el disparo de Andreu. Cris puso tierra de por medio con el 1-3 para las visitantes y Abril mantuvo con vida al Sporting subiendo el 2-3 al marcador. Cris Carbajal se puso la capa de héroe apareciendo en el momento clave para adivinar las intenciones de Pali y provocar el fallo, siendo Ávila la encargada de empatar la tanda a tres goles. Laura Tomas, en el último lanzamiento del Avilés envió el balón a las nubes y, teniendo sobre sus hombros la responsabilidad de clasificar al Sporting, Laura Testa no se puso nerviosa, engaño a Elena y colocó el definitivo 4-3 que provocaba el pase a la segunda ronda de la Copa de la Reina para el Sporting de Gijón.