Así ven los entrenadores de Sporting y Avilés el partido histórico que se vivirá hoy en Mareo: un derbi entre viejos conocidos

Mareo acoge esta tarde un partido histórico. El Sporting recibe al Avilés en un encuentro que será la primera vez que las blanquiazules compitan en la Copa del Rey, algo que reconocen que les hace especial ilusión. Más allá de la típica rivalidad que siempre tiene un derbi, en esta ocasión habrá muchos viejos conocidos en el césped, con hasta tres personas con pasado avilesino en el bando rojiblanco. Así ven el encuentro los dos entrenadores, Sergio Nieto e Iván González.

Sergio Nieto, entrenador del Sporting: "Quien quiera ganarnos va a tener que sudar mucho"

"La Copa nos permitirá adquirir ritmo competitivo, tener un plus tras una pretemporada escasa. A ver hasta dónde podemos llegar". Sergio Nieto (Zamora, 1997) es el entrenador del Sporting Femenino y un perfecto conocedor del Avilés Industrial, conjunto que visita esta tarde a las rojiblancas en la primera ronda de la Copa de la Reina (Mareo, 18.30 horas). Allí trabajó las últimas temporadas, dirigiendo la metodología y el análisis del equipo. Su etapa se cerró con la salida de Ángel González de la dirección deportiva del cuadro avilesino, sin saber que, semanas después, en Gijón se buscaría entrenador tras la repentina marcha de Alfonso Baldomir por diferencias con el club. "Fue todo rápido y sencillo. El interés de la propiedad, los recursos y la capacidad para la toma decisiones que me ofrecieron fue total. Todo se dio. Aquí hay un grupo excelente, con ganas de reivindicarse", subraya.

"Vamos a ver un Sporting que siempre va a dar la cara y se va a adaptar mucho a los contextos. Contamos con una plantilla amplia, de 24 jugadoras, y muy camaleónica. Para ganar al Sporting va a haber que correr y sudar mucho. Vamos a ser un equipo muy exigente. Dará igual en casa, o fuera", resume Sergio Nieto sobre el equipo en el que lleva trabajando las últimas semanas. Su nombramiento se produjo el 30 de agosto y, una semana después, en el primer partido de liga, las rojiblancas sumaron los primeros tres puntos con un épico triunfo en casa del Olímpico de León con gol en el minuto 95. "Refuerza sobre todo el camino que queremos ser como equipo. La competición, con el paso de las jornadas, nos va llevar a tener claro lo que queremos como equipo", destaca.

Sergio Nieto / RSG

Sergio no es solo el entrenador del Sporting Femenino. Su llegada, con un compromiso por una temporada y siendo trabajador a tiempo completo del club, amplía responsabilidades. "La idea es trabajar también a nivel metodológico toda la sección. Queremos aprovechar todos los recursos que nos ofrece el club y sacar el mayor rendimiento a la estructura, a nivel de planificación, además de obtener rendimiento del primer equipo. Los recursos son grandes", reitera. En esa idea de que la cantera siga siendo el motor del primer equipo, pese a que este verano hayan salido rumbo al Dépor B jugadoras de la casa como Valbuena, pone en valor que en la primera jornada de liga "seis jugadoras formadas en Mareo formaron parte del once titular".

Del Avilés Industrial destaca que "somos conocedores del bloque que continúa del año pasado y también de incorporaciones que dejamos encaminadas", y aprovecha para poner el valor el ciclo compartido en el cuadro blanquiazul junto a Ángel González. "Los dos necesitábamos un poco más de tranquilidad después de un tiempo de desgaste. Nos fuimos del Avilés dando al relevo y dejando una metodología instaurada y siendo la temporada que más jugadoras de la escuela estaban en el primer equipo y también representaban al club en la selección territorial. No sé si ahora estoy ante mi reto profesional más importante. Vivo el día y aquí todos nos vamos a dejar la vida por ello", concluye sin hablar de objetivos más allá del siguiente partido.

Iván González, entrenador del Avilés: "La Copa siempre es un plus de motivación"

«Para nosotras el partido va más allá que un derbi, en ese sentido lo veo un partido más. El aliciente es la Copa del Reina, siempre supone un plus de motivación», reconoce Iván González, entrenador del Avilés. Para sus jugadoras el encuentro que se disputa hoy en Mareo no es un partido más. Será la primera vez en su historia que el conjunto blanquiazul participe en el encuentro copero, y el pixueto no esconde la ilusión que siente su plantilla. «Es un escenario inédito para el club y se nota que las jugadoras lo viven de manera diferente. Hay mucha ilusión», reconoce.

El Avilés tendrá enfrente al Sporting, equipo que superó la pasada campaña en la clasificación de Segunda Federación y que tiene a viejos conocidos del club, como su entrenador, Sergio Nieto, o jugadoras como Ángela Ávila o Ana Campoamor. «Son un equipo intenso, vertical y que tiene mucha velocidad en el ataque, sobre todo en sus bandas. Lucía Valle, por ejemplo, es una gran jugadora. Tienen también un buen centro del campo y una portera de buen nivel», analiza González, que cree que la eliminatoria va a ser «dura». «Ellas vendrán motivadas, acaban de ganar su primer partido de la temporada, y encima juegan en casa. Nosotras vamos a dar todo para hacernos con la victoria», señala. Da la casualidad que, además, el domingo vuelven a medirse los dos equipos. «Son encuentros totalmente distintos. Este primero nos va a servir para estar más preparadas incluso para el segundo partido, el de liga», afirma.

Iván González, técnico del Avilés / Luisma Murias

Las blanquiazules están en pleno proceso «de adaptación y conocimiento». Tras la exitosa etapa de Pedro Arboleya al frente del Avilés Femenino, el ovetense decidió dar un paso al lado y aceptar la dirección general del club, por lo que González tomo su relevo en el banquillo. Además, durante el verano se realizaron diez nuevas incorporaciones. El 4 de agosto se oficializó el fichaje del pixueto por el conjunto avilesino y, tras un mes intenso de pretemporada, el pasado fin de semana debutaron en liga ante el Burgos, cayendo por 0-1 en La Toba. «Estamos fallando en las segundas jugadas. En la primera parte fuimos superiores, pero nos costó seguir en la segunda mitad con esa línea de juego, ser dominadoras. Entramos en el juego del rival y acabamos cediendo», recuerda el entrenador, que, a pesar de esa primera derrota, solo tiene buenas palabras para sus jugadoras. «Las chicas tienen una predisposición excelente, son trabajadoras y muy profesionales. Se cuidan mucho. Todo el cuerpo técnico estamos muy contentos con ellas», asegura.

A pesar de ser la primera vez en la Copa de la Reina y jugar lejos de su campo, González tiene claro cuál es el objetivo del Avilés en tierras gijonesas, hacerse con la victoria. «Un triunfo cambia la cara del equipo y su estado de ánimo. Intentaremos hacernos con la victoria para coger confianza y ánimo para toda la semana», cierra el técnico.