Las claves del Foro de Abonados, un evento a puerta cerrada, distendido, y también con críticas y preguntas incómodas: "Estamos aquí para construir por el Sporting, no nos vamos a ir mañana"

El encuentro a puerta cerrada entre Guerra y Garitano con cerca de dos centenares de socios del Sporting de Gijón tuvo momentos para todo: para bromas, carcajadas, instantes donde el presidente ejecutivo pareció relajado, destenso, incluso cómodo. Y otros más serios. Fue una charla entretenida, con preguntas y respuestas largas. Algunos de los abonados presentes en la sala de prensa apretaron, sobre todo en alguna cuestión al ejecutivo, más relacionada con el proyecto de Orlegi Sports y con la necesidad de abordar distintas obras en El Molinón. Antes algunas de estas últimas cuestiones referentes a los problemas estructurales en el estadio, Guerra, que reconoció estas deficiencias, tiró balones fuera. También se le vio incómodo al presidente ejecutivo cuando le apretaron por el tema de Cote, después de que Garitano hablase directamente con el lateral en verano para explorar la opción de desolgar las botas. Hubo además muchos elogios de los abonados al encuentro - llamado Foro de Abonados-: “Estos actos están muy bien. Acercan al club a sus socios”, agradeció uno de los socios que entraron en juego en la charla. Y también muchos elogios de los socios al papel de Asier Garitano, a quien se le “agradeció” su capacidad para salvar al club de un buen disgusto el curso pasado.

Estos son algunos de los temas que se abordaron

Nivel de los canteranos que llegan al primer equipo.

Garitano. "Estamos muy contentos con la gente que viene de abajo. El nivel de las de abajo es bueno: Amadou y Pierre. El nivel es bueno, pero hablamos de un club como el Sporting . Tienen lo más importante que es el talento. Veremos qué respuesta dan a los que exigimos".

Venta del club.

Guerra. "¿Un proyecto a medio o largo plazo? Estamos aquí para construir por el Sporting, no nos vamos a ir mañana. Estamos en un proyecto que poco a poco podemos consolidar. No hemos estado a la altura en la parte deportiva. Estamos aquí para quedarnos mucho tiempo".

Gestión del mercado y decisión de no fichar un defensa.

Guerra. "Cuando uno sale a reforzarse y hay muchos ejemplos de muchos equipos… partes con una serie de objetivos. Teníamos claro de qué manera nos queríamos reforzar. Cuando llegamos al último tramo -del mercado de fichajes-… tuvimos varias opciones que intentamos acometer en la parte del extremo. El extremo lo aterrizamos con Óscar Cortés, que es una gran opción. Nos da versatilidad. La defensa la habíamos cubierto con anterioridad y ya habíamos firmado una serie de perfiles. Hablamos con el mister que valoraríamos en pretemporada la evolución de todos los jugadores, a ver cómo se adaptan, y a valorar qué encontramos en el mercado… Pusimos varios perfiles. Los valoramos. Dijimos “para traer esto que no nos da un valor diferencial, no lo traemos”. Estamos con los jugadores que tenemos, que creemos que nos van a dar solidez en esa parte en la parcela defensiva. Diego Sánchez pude jugar de lateral y central. Curbelo ha jugado de lateral y central. En el mercado de invierno veremos de qué manera nos podemos reforzar. La Liga es larga. De aquí a diciembre pueden pasar varias cosas. Veremos en esta parte del mercado: hay agentes libres, no es la mejor opción, pero puede surgir algo... Sabemos que la Liga es larga. Sabemos que son 42 partidos y que de aquí a diciembre nos puede surgir cualquier cosa. Soy el primero que dije el número de fichajes que queríamos traer. Pero teníamos que tomar una decisión. ¿Estaremos equivocados? No lo sé. Tenemos a Bernal, que se va a recuperar. También hay espacio para los jugadores de Mareo: que puedan llegar y demostrar ".

Debate estilo de juego

Garitano. "Dependerá del partido. El día del Córdoba nos interesaba una situación. El Ceuta lo mismo. El partido contra la Cultu, igual. Y en Coruña, también. Queremos ser competitivos y equilibrados. Que no tengamos altibajos".

Obras en el estadio

Guerra. "Hay que mejorar mucho en el estadio. Hay cosas que llego, y otras a los que no llego. La Liga se ha puesto estricta esta temporada. Hemos tenido que adecuar los banquillos, muchos de los aseos … cometimos un gran error en el primer partido en el tema de la limpieza. No se puede volver a repetir. Hay cuestiones que merecen que las atendamos. La Grada de Animación merece unas medidas de seguridad. Se amplió una parte. Moverla o ampliarla requiere una inversión…. Con respecto a la Grada Visitante, hemos hecho un estudio. Sabíamos que no podemos acometer todo. Sabíamos que la otra parte de la Grada Visitante lo que requiere. Este años decidimos no hacerlo. No podíamos cumplir con todos los objetivos".

Goteras en El Molinón

Guerra. "Hemos intentado subsanar las goteras en las medidas que podemos. Espero que sea así. Hay otras deficiencias. Excede la parte estructural del estadio. Tejemos que llegar a otros acuerdos".

Problemas de aparcamiento en El Molinón en los partidos

Guerra. "Es generalizado en la ciudad. Por la coincidencia con los toros se tuvo que cambiar el tema del parking. Nosotros colaboramos, pero hay cosas que no controlamos. Miraremos de qué modo se hace. El tema del parking intentaremos solucionarlo".

Cote y un posible regreso en verano

Garitano. "Ya lo expliqué. Mi relación fue muy buena con él. Cuando anunció que se retira ya le dije que tenía las puertas abiertas. Conociéndole a él no le gustó que saliese la noticia. Me habría gustado que no hubiese anunciado su despedida. Su rendimiento me hizo estar contento. Y también cómo es como persona".

Guerra. "Tengo aprecio personal. Cote anunció la retirada en marzo. Fue algo que surgió. Se le metió en la cabeza y no había manera de sacarlo de ahí. Charlamos mucho al respecto. Mira que hay cuestiones que la propiedad ha hecho mal. Lo que no se puede usar el nombre a la ley anda para separar. Cote tomó su decisión. Él tomó su decisión. Mi responsabilidad como club es tomar la mejor despedida posible. Es lo que tocaba. Es una leyenda del club. Luego nos volcamos a montar un evento con él. Las puertas del Sporting están abiertas. El sabía que podía haber entrado en alguna posición, pero no lo tenía muy claro. No llegó el momento. Ya entró en el equipo de los veteranos. Nuestros caminos se mezclarán. A Cote le queremos. Le apreciamos. Le queremos".

La decisión de Garitano de fichar el Sporting

Garitano. "Había una situación crítica, pero veía que era un proyecto que se podía mejorar. El Sporting tiene todo. Yo en Tenerife estaba más tranquilo (risas), pero se dio la posibilidad".

Análisis de la plantilla y satisfacción

Garitano. "Estamos contentos. Teníamos unas prioridades: hicimos un esfuerzo grande, buscamos unos perfiles. Como entrenador estoy contento"

Inversión en 3.6 millones

Guerra. "Hemos querido hacer una inversión para apoyar el crecimiento del club. La suerte que tuvimos: ellos los hicieron bien y pudimos negociar unas condiciones. Sin esas condiciones, difícilmente podríamos acceder a esos jugadores"

Posición de Dubasin

Dubasin. "En Logroño jugó de banda izquierda o delantero. En cada partido tenemos que ver dónde podemos tener ventaja por las condiciones de cada rival. Creo que lo ha hecho bien. Por encima de lo individual, hay que poner al equipo. Puede que sienta más cómodo por la derecha que por la izquierda. Volverá seguro a hacer la temporada que hizo".

Críticas al hermetismo y a la gestión.

Guerra. Todos tenemos que aprender y yo el primero. Tomamos decisiones porque necesitábamos hacerlo. Creo que hemos tenido un diálogo constante con todos los colectivos y hemos intentado estar cerca de la gestión. Eventos como el de hoy pueden gustar más o menos. Lo hemos intentado. Otra cosa es que hayamos acertado. Es un proceso mutuo. Es difícil aterrizar. Lo bueno es reconocer los errores: ser autocríticos".

Persuasión a la hora de fichar y convener a jugadores

Guerra. "A los jugadores les convencemos porque ven el club, ven un proyecto, ven el estadio. El que viene a entrenar cada día a Mareo sabe perfectamente cómo es este club. Hay jugadores que cogen ese reto y vienen. No es que les convenzamos; ellos nos tienen que convencer también".