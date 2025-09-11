Guerra y Garitano se ven con los socios en El Molinón
El presidente ejecutivo y el entrenador se citan con los abonados
Guerra y Garitano se verán este jueves (a partir de las 18 horas de la tarde) con cerca de dos centenares de socios en El Molinón. En el marco de este espacio bautizado como "Foro de Abonados", se citan para "responderán a las cuestiones, dudas, críticas y sugerencias de nuestra afición, con el objetivo de mantener cauces de comunicación directa para atender las demandas y preocupaciones de la masa social", según explican en la entidad. Será un acto privado entre el club y algunos de sus abonados. La entidad ha decidido que, al menos para esta edición, los medios de comunicación no formen parte de este encuentro.
El club, que en otros actos ha reunido a distintos colectivos con los medios de comunicación, aboga ahora por cerrar puertas para este evento, que será exclusivo para los socios, tal y como también hizo antes con la Junta de Accionistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
- Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones