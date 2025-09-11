Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra y Garitano se ven con los socios en El Molinón

El presidente ejecutivo y el entrenador se citan con los abonados

GijÃ³n. Mareo. PresentaciÃ³n nueva campaÃ±a de abonados del Sporting de GijÃ³n.

GijÃ³n. Mareo. PresentaciÃ³n nueva campaÃ±a de abonados del Sporting de GijÃ³n. / Juan Plaza

Andrés Menéndez

Gijón

Gijón

Guerra y Garitano se verán este jueves (a partir de las 18 horas de la tarde) con cerca de dos centenares de socios en El Molinón. En el marco de este espacio bautizado como "Foro de Abonados", se citan para "responderán a las cuestiones, dudas, críticas y sugerencias de nuestra afición, con el objetivo de mantener cauces de comunicación directa para atender las demandas y preocupaciones de la masa social", según explican en la entidad. Será un acto privado entre el club y algunos de sus abonados. La entidad ha decidido que, al menos para esta edición, los medios de comunicación no formen parte de este encuentro.

El club, que en otros actos ha reunido a distintos colectivos con los medios de comunicación, aboga ahora por cerrar puertas para este evento, que será exclusivo para los socios, tal y como también hizo antes con la Junta de Accionistas.

