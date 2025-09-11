Así es el nuevo organigrama de Mareo: mandan Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez en una estructura de más de 50 personas

Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez lideran el nuevo organigrama del Sporting de Gijón para Mareo que el club ha confirmado este mismo jueves 11 de septiembre. La renovación en la estructura de la cantera del club gijonés, que cuenta con un total de 52 trabajadores entre gestores, técnicos y trabajadores, es muy importante, con aroma a revolución tras el ciclo de Óscar Garro. Más de veinte entrenadores salen del club gijonés, dando paso a otro ciclo de técnicos en una lista en la que sobresale el nombre de Pablo Pantiga, que toma las riendas del Sporting C.

Organigrama de Mareo / AndrÃ©s MenÃ©ndez

Los cambios alcanzan la dirección de la gestión de Mareo: además de Felipe Vega- Arango (director de Mareo) y Emilio Gutiérrez (responsable de captación), el club gijonés confirma la llegada de Jaime Cuesta como adjunto a la dirección, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, además de la figura de Rene Centrón, coordinador de captación. Cuesta, exjugador del Langreo, Oviedo, Alavés, Palencia y Toledo, además de competir en la Liga MX, es la mano derecha de Felipe en la dirección de Mareo. Viene, en cierta manera, a cubrir el vacío que deja Alfonso Tranche.