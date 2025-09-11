Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el nuevo organigrama de Mareo: mandan Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez en una estructura de más de 50 personas

El club confirma la llegada de Jaime Cuesta, que pasa a ser la mano derecha de Felipe Vega-Arango

RUEDA DE PRENSA DE DAVID GUERRA SOBRE LA REVOLUCIÃN EN EL SPORTING. Felipe Vega-Arango

RUEDA DE PRENSA DE DAVID GUERRA SOBRE LA REVOLUCIÃN EN EL SPORTING. Felipe Vega-Arango / Marcos LeÃ³n

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez lideran el nuevo organigrama del Sporting de Gijón para Mareo que el club ha confirmado este mismo jueves 11 de septiembre. La renovación en la estructura de la cantera del club gijonés, que cuenta con un total de 52 trabajadores entre gestores, técnicos y trabajadores, es muy importante, con aroma a revolución tras el ciclo de Óscar Garro. Más de veinte entrenadores salen del club gijonés, dando paso a otro ciclo de técnicos en una lista en la que sobresale el nombre de Pablo Pantiga, que toma las riendas del Sporting C.

Organigrama de Mareo

Organigrama de Mareo / AndrÃ©s MenÃ©ndez

Los cambios alcanzan la dirección de la gestión de Mareo: además de Felipe Vega- Arango (director de Mareo) y Emilio Gutiérrez (responsable de captación), el club gijonés confirma la llegada de Jaime Cuesta como adjunto a la dirección, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, además de la figura de Rene Centrón, coordinador de captación. Cuesta, exjugador del Langreo, Oviedo, Alavés, Palencia y Toledo, además de competir en la Liga MX, es la mano derecha de Felipe en la dirección de Mareo. Viene, en cierta manera, a cubrir el vacío que deja Alfonso Tranche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  2. Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
  3. Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
  4. Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
  5. Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
  6. Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
  7. La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
  8. La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos

Una sola dosis de LSD reduce la ansiedad durante meses

Una sola dosis de LSD reduce la ansiedad durante meses

Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul

Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul

Llega a Arriondas "Gastrosónica", el primer festival gastronómico del concejo

Llega a Arriondas "Gastrosónica", el primer festival gastronómico del concejo

El Sespa habilitará un consultorio provisional en El Picu de Ribadesella durante la reconstrucción del puente

El Sespa habilitará un consultorio provisional en El Picu de Ribadesella durante la reconstrucción del puente

EN VÍDEO | Varios detenidos en una operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz

EN VÍDEO | Varios detenidos en una operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz

Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid no solicitará a Pedro Sánchez la quita de la deuda

Ayuso anuncia que la Comunidad de Madrid no solicitará a Pedro Sánchez la quita de la deuda

María Pombo sigue adelante con su polémica: "Llamándome tonta"

María Pombo sigue adelante con su polémica: "Llamándome tonta"

La ministra Robles felicita a Ángel García por su visita a las tropas en Eslovaquia para el Día de Asturias

La ministra Robles felicita a Ángel García por su visita a las tropas en Eslovaquia para el Día de Asturias
Tracking Pixel Contents