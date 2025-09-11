El nuevo organigrama de Mareo: una profunda regeneración con más de cincuenta trabajadores, trece equipos, y un nuevo liderazgo
El club confirma la llegada de Jaime Cuesta, separa clubes en la etapa formativa y elimina el Infantil D
El Sporting de Gijón ha confirmado este jueves 11 de septiembre su nuevo organigrama de Mareo. El nuevo organigrama supone una ruptura absoluta con el anterior. Muchos cambios. Primero, en la elección de los líderes. Mandan Felipe Vega Arango (director de Mareo) y Emilio Gutiérrez (director de captación). Estos sitúan a gente de su confianza en posiciones de alta responsabilidad: en la cúspide del organigrama irrumpe ahora Jaime Cuesta, un viejo conocido del fútbol asturiano -en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA- y René Centrón, persona que refuerza el área de captación. Cuesta, que apenas lleva dos semanas en la entidad, cuenta con una trayectoria dilatada en el fútbol. Como jugador, estuvo en el Langreo, Oviedo, y en México, entre otros lugares, además tiene amplia experiencia en distintas posiciones como formador.
La estructura se refuerza. Habrá unos cuarenta trabajadores, al mismo tiempo que la entidad cierra la estructura de clubs masculinos en un total de trece -se elimina el Infantil D- y se divide la cantera en dos: por un lado rendimiento (en la que están incluidos el Sporting Atlético, el Sporting C y el Juvenil A) y en el otro lado aparece la etapa "formación" (el resto de equipos de las categorías formativas).
La revolución alcanza a una veintena de entrenadores. Llega sabia nueva. Quizá el principal exponente del cambio está en el Sportinc C: Pablo Pantiga asume el segundo filial.
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos