Las pruebas de Garitano: valora dar a Justin Smith el pivote para el duelo de El Molinón y los detalles de las molestias de Duba

Jonathan Dubasin dio ayer el susto en Mareo al retirarse antes del desenlace de la sesión de la primera de las dos sesiones de entrenamiento afectado por unas molestias en la rodilla. El futbolista es duda para el encuentro que el Sporting disputa este domingo ante el Burgos en El Molinón. El jugador estaba ayer pendiente de pruebas médicas para conocer en profundidad la gravedad de la dolencia. En la segunda sesión de trabajo no participó al mismo ritmo con el resto de la plantilla. En cualquier caso, el club gijonés era optimista. Se confía en que Dubasin, que es indiscutible para Garitano como antes lo fue para Albés, no tenga una lesión de gravedad. El atacante, en cualquier caso, no pudo completar la primera sesión tras sufrir un fuerte golpe y, después de confirmar que la zona continuaba dolorida y comentar la situación al cuerpo técnico y al entrenador, abogó por encarar los vestuarios unos diez minutos antes de que finalizase la sesión, que ya estaba en su epílogo. Acompañado por Cipri, Duba abandonó la sesión por su propio pie, sin cojear. Varios de sus compañeros se interesaron enseguida por la situación.

Cipri, Nacho Martín, Joaquín y Guerra, ayer, en el número 1 de Mareo | FIRMA

A la espera del resultado de las pruebas, las molestias de "El Pingüino", a escasos días de la visita del Burgos a El Molinón, suponen ya un importante contratiempo para los planes de Garitano, que ha visto mermado sus recursos en los últimos días: para el encuentro del domingo en El Molinón Loum está descartado; parece difícil que llegue a tiempo Nacho Martín, que, en cualquier caso, no tira la toalla; y ahora ve peligrar el concurso de un jugador crucial como es Dubasin.

Ayer, Garitano tiró de Mareo para cubrir las bajas: subió al entrenamiento al centrocampista del filial Manu Rodríguez, además de mantener a Enol Prendes, que ya es uno más en la dinámica del primer equipo.

El entrenador vasco estudia ahora cómo encajar un ataque mermado para superar a una de las mejores zagas de la categoría como es la de un Burgos que, de momento, solo ha encajado 3 goles, y vive de su fiabilidad. Si Duba como parece está entre algodones, perderá potencial y velocidad en la banda, valorando como una solución devolver a Otero al carril derecho, algo que beneficiaría a un Amadou que se quedó llamativamente sin minutos en Riazor. También Gaspar tiene posibilidades de volver al once para enfrentarse ante su ex equipo. La presencia de Otero es la única incuestionable. La noticia positiva para Garitano está en que podría contar con Óscar Cortés, que poco a poco va ganando ritmo e incluso podría tener sus primeros minutos ante el Burgos.

Justin Smith, centrocampista de 22 años y una de las caras nuevas del equipo, tiene opciones de dar el salto al once para ser por primera vez titular con el Sporting con vistas al encuentro que el equipo gijonés disputa este mismo domingo ante el Burgos en El Molinón. Hasta ahora, Smith ha tenido un rol secundario y ha competido en posiciones más ofensivas, como "8" o, incluso, de segundo punta, apreciando el cuerpo técnico su zancada para pisar área. Pero el estado de Nacho Martín y la ausencia de Loum (descartado para el partido ante el Burgos) podrían ver modificado su "status". En el club creen que es un jugador llamado a tener protagonismo esta temporada. El joven Mbemba, que ya relevó a Martín cuando este cayó lesionado en Riazor y solventó la papeleta con éxito– es la otra gran alternativa que valoran estos días a nivel interno en Mareo, siempre y cuando se confirme la baja de Martín, al que no quieren exponer en el club.

Garitano, de hecho, situó ayer a Smith junto a Corredera en distintos momentos del primero de los dos entrenamientos –el matinal se celebró en el verde del número 1 a puertas abiertas, mientras que el vespertino fue a puertas cerradas–. Nacho Martín, que se recupera de un esguince leve en el tobillo, víctima de la fea entrada de Yeremay, hizo en el primero de los dos entrenamientos en las instalaciones del Sporting carrera continúa y se ejercitó al margen de sus compañeros, por lo que su presencia para el encuentro de este domingo parece difícil, al menos como titular. Más opciones tiene de llegar para la visita a Almería, si continúa con su evolución.