El Sporting aprieta para amarrar a Rubén Yáñez

El Sporting ha intensificado los contactos para renovar a Rubén Yáñez, guardameta que mañana cumple 32 años y que acaba contrato en 2026 con el club gijonés donde es uno de los grandes líderes del proyecto deportivo. La ampliación del meta es ahora una prioridad para la dirección del club gijonés y para la organización, consciente de la dificultad de firmar un primera espada para la portería que iguale las prestaciones de su actual portero. Una vez cerrado el mercado, los responsables deportivos del club rojiblanco han restablecido en los últimos días los contactos con los agentes del meta catalán, representado por Juanma López. Las conversaciones avanzan. Hay mucho optimismo.

El club trabaja a nivel interno en mejorar la primera oferta, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, y presentar una nueva propuesta mejorada con el objetivo de reconocer el "status" del guardameta y capitán, que valora el esfuerzo que está haciendo la entidad. La duración no se discute en estas conversaciones, y, en principio, se mantendrá la oferta en años, con un planteamiento que retendría al talentoso Yáñez hasta 2028, por dos años más, además de este último que tiene contrato. El club espera resolver el asunto cuanto antes. Y Yáñez, que es feliz en el club y en la ciudad, está por la labor de que las gestiones se cierren y que la renovación no se convierta en un culebrón. El Rayo Vallecano sigue sus pasos desde hace tiempo, aunque el guardameta sabe que en Gijón seguirá siendo el líder.

La idea que tienen en la entidad es la de analizar con detalle la situación que ofrece ahora mismo la portería del Sporting con vistas al futuro. Hoy, los dos primeros porteros de la primera plantilla rojiblanca (Yáñez y Christian Joel) acaban contrato, mientras que al recién llegado Iker Venteo le resta aún un año más –además de este– con el filial, con la opción de dar el salto. Por el momento, el club tiene claro que quiere retener a Yáñez y valorará más adelante qué hacer con Joel, relegado a un segundo plano, valorando la opción de firmar a un segundo portero. Aunque esto se analizará más adelante, no ahora.