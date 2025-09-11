El Sporting de Gijón apuesta fuerte por una de sus mayores promesas: el club renueva a la última perla de Mareo

El Sporting de Gijón apuesta por Enol Prendes, el último valor que ha dado Mareo. El club rojiblanco tiene cerrado un acuerdo para renovar y mejorar el contrato del joven centrocampista, de 21 años. La entidad gijonesa mantiene con el canterano los años del acuerdo que tenían en vigor, hasta 2027, pero mejora sus condiciones para reconocer su progresión -ha debutado este curso con el primer equipo y es ya uno más a las órdenes de Asier Garitano-, y, además, añade una opción de renovación que el club puede ejecutar automáticamente para que pase ya a dar el paso al primer equipo por tres temporadas. Es decir, Prendes tendrá ficha filial hasta los 23 años (2027), pero el club se guarda ese as en la manga para retener al jugador tres años más ya con ficha de primer equipo, hasta 2030.

Prendes, que disputó los últimos dos minutos en la victoria del Sporting sobre el Ceuta en la segunda jornada de Liga en el Municipal Alfonso Murube, se ha ganadoa base de trabajo y esfuerzo la confianza del club y de Asier Garitano, que valora su capacidad de trabajo y capacidad para cubrir metros, además de dotes técnicas. Su sobresaliente pretemporada tiene recompensa. Por ello, en Mareo se han puesto enseguida a trabajar para confirmar la apuesta por la que es una de las grandes esperanzas de la cantera.