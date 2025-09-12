Garitano habla del estado de Dubasin y Nacho Martín y cierra la puerta al mercado de jugadores libres: "Hasta enero..."

Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón, dio por prácticamente por segura la vuelta de Nacho Martín y Jonathan Dubasin con vistas al encuentro que el equipo rojiblanco disputa este domingo en El Molinón contra el Burgos.

Sus declaraciones

Mercado de jugadores libres. "Desde que se cerró el mercado, ya dije que estoy contento. La puerta de posibles incorporaciones está cerrada hasta enero. Tendría que ser por algún imprevisto»

Cortés. "La primera semana de Cortés fue más de adaptación, como Loum. Lo dejamos fuera en La Coruña, pero aquí, jugando en casa y estando más tranquilo y adaptado, Cortés será uno más del grupo, pero iremos con paciencia con él".

Jesús Bernal. "Bernal es muy pesado. Si fuera por él hace mes y medio estaba ya en el equipo. No se le puede parar. Los readaptadores y todos tienen que tener paciencia con él. Es muy bueno para el grupo, es un chico excelente. Le vamos dando poco a poco el peto para que se vaya sintiendo parte de esto, le queda poco para estar dándonos guerra y lo recibiremos con los brazos abiertos, pero tiene sus plazos y debemos tener paciencia".

Burgos. "Espero un Burgos parecido a nosotros. Es un equipo muy junto, que controla situaciones importantes y que compite bien, hace bien las cosas y está bien trabajado. Viendo cómo juega el Burgos, sin balón se juntan bien y cometen pocos errores. Tienes que tener un buen día porque ellos compiten bien. Somos equipos muy parecidos, pero con otras características de jugadores. Será un partido muy disputado".

Dubasin y Nacho Martín. "Lo de Dubasin es algo normal, golpes que hay en el día a día. Sintió una molestia y no acabó el entreno, pero ya a la tarde entrenó normal. Con Nacho esperamos dos días y ha mejorado mucho. Trabajó dos días con los readaptadores con muy buenas sensaciones y los últimos días ya entrenó con normalidad. Si no pasa nada en el entrenamiento de mañana, estaremos todos el domingo".

Jugadores con molestias. "Todas las semanas habrá molestias. Es algo que suele pasar en el día a día, además de alguno que está un poco enfermo a veces. Espero estar casi con todo el mundo»

Competición igualada. "Los grandes son igual de grandes en el caso de los recién descendidos, pero cada temporada les suele costar en un inicio. Su pretemporada no suele ser fácil, algunos jugadores querrán estar en Primera y ese mes de agosto no suele ser fácil. Les pasa a muchos recién descendidos. Le habrá pasado al Leganés con Juan Cruz y otros jugadores. Puede costar un poco más de inicio, pero cuando cierra el mercado y son conscientes de dónde van a estar cogen una línea buena. Lo normal es que estén con los mejores».

Riazor. "El análisis de Coruña es parecido de lo que vi allí. Lo vi varias veces. Estuvimos bien sin balón en la primera parte, donde minimizamos mucho al rival y el Dépor no nos generó superioridades donde los creíamos poderosos y nos faltó algo más para poder hundir a sus interiores. Tras los cambios fue algo más abierto y tuvimos más dificultades sin balón, aunque hubo pocas ocasiones para ambos. Fue muy cerrado, pero en una falta lateral no muy bien defendida, y con el acierto que tuvieron, hicieron el gol y se nos fue el partido"

Cambios en Riazor al descanso. "Llegamos con más gente al área con la entrada de Gaspar y tuvimos situaciones más claras, pero al cambiar la forma de apretar, que habíamos minimizado su superioridad en banda izquierda, entonces sí empezó a haberla. Priorizamos el poder hacerle más daño que no estar esperando a que pasase algo. Salió muy parejo, pero al final se decidió en una acción a balón parado cuando estábamos bastante bien con balón. Ellos tampoco estaban muy cómodos".

Análisis del comienzo de Liga y rol de los fichajes. "Llevamos poco tiempo y tenemos que saber de dónde venimos. Tuvimos problemas físicos con Justin, Gaspar o Caicedo durante la pretemporada. Toda la gente que ahora tiene menos minutos por diversos problemas o por un buen rendimiento de los que juegan, terminarán siendo importantes en algún momento. Lo importante es tener buena calidad de entrenamiento, sumar más sesiones con ellos para que estén en las mejores condiciones. Tomamos con normalidad la primera derrota porque es parte de esto. Al principio te fastidia, pero es parte de esto. No tuvo trascendencia en el día a día, el equipo sigue la misma línea y eso nos da tranquilidad".

Foro de Aficionados. "Había tenido alguna experiencia parecida a lo del Foro de Aficionados de ayer, pero no con tanta gente. Está bien atender de forma directa sus quejas, dudas o cosas que ven del día a día, sobre las alineaciones... Son gente muy respetuosa, y está chulo".

Loum. "Loum tuvo una roturita y eso tiene sus plazos de tiempo. Se suelen recuperar rápido, pero 2 o 3 semanas pueden tardar. No hay que poner plazos porque puede ir bien o haber recaídas, que ojalá que no. Tenemos que ir con paciencia para que cuando vuelva lo haga en las mejores condiciones".

Rol de Caicedo. "Llevamos 4 partidos y el tema de Caicedo es sencillo. El primer partido salió desde el banquillo. Para Ceuta, por el campo y unas molestias que tuvo decidí que no jugase. El tercero participó y el cuarto no. El chaval hizo una buena pretemporada. Tuvo problemas de 4 lesiones el año pasado y lo que queremos es que tenga continuidad de entrenamientos. Tendrá su oportunidad, pero desde el trabajo y la confianza".