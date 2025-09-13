Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos bajas sensibles de última hora en el Sporting de Gijón: esta es la convocatoria ante el Burgos

Garitano podrá contar con Dubasin y Nacho Martín para el encuentro en El Molinón

Mareo. Entrenamiento del Sporting. Pendientes de si aparece Nacho MartÃ­n

Mareo. Entrenamiento del Sporting. Pendientes de si aparece Nacho MartÃ­n / Marcos LeÃ³n

Andrés Menéndez

Dos bajas sensibles en el Sporting de Gijón con vistas al encuentro que el equipo gijonés disputa mañana (18: 30 horas) en El Molinón contra el Burgos. Amadou Coundoul, que arrastaba molestias, como informó este periódico, y Eric Curbelo, quien también tiene problemas físicos, se caen de la convocatoria. El club rojiblanco ha divulgado este sábado a mediodía la convocatoria en la que están Nacho Martín y Jonathan Dubasin, que, en principio, apuntan al once titular.

La ausencia de Amadou es sensible. El delantero senegalés, que no jugó en Riazor, fue titular y jugó además a buen nivel en el último encuentro en El Molinón en el que el equipo gijonés venció a la Cultural.

