Gelabert, a fondo en una amplia entrevista: del gesto con Albés, a la intrahistoria de su fichaje, la conversación con Nacho Méndez sobre el 10 y la sorpresa de su ídolo en el fútbol

César Gelabert (Palencia, 24 años) tiene una conversación fluida. En su entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, el futbolista, ya ídolo de El Molinón, queda en un segundo plano; aparece, en cambio, una persona cotidiana, muy educada, pero también con un toque distinto, con mucha personalidad. Así, cuenta anécdotas del que ya ha sido uno de los veranos más intensos de su vida. Así, también, se expresa natural, capaz de reconocer con sinceridad y naturalidad que es fan de Leo Messi sin que le pese su pasado en La Fábrica del Real Madrid. Enseguida se entiende porque este todavía muy joven jugador tiene ese descaro para pedir el balón en un estadio que para muchos ha sido un campo de minas como es El Molinón.

Imagino que feliz de regresar.

Mucho. Estoy contento.

Un verano movido, sin duda.

Sí y complicado. En principio iba a volver a Toulouse porque era mi equipo en propiedad. Al final de mercado ocurre todo muy rápido y vuelvo a Gijón. Estoy feliz.

Además, era lo que quería

Sí. Ellos han hecho un gran esfuerzo.

De lo que parecía que sería al principio –una cesión con opción de compra– a lo que fue… Esos 2 millones hacen que su traspaso entre de golpe al top -3 de los más caros en la historia del club.

Lo leí. Intento no leer redes sociales. Creo que al final sales más perjudicado, pero algún amigo me pasó el dato. Solo puedo estar agradecido al club.

¿Cómo gestionó esa incertidumbre durante parte del verano?

Es verdad que ya había pasado varios mercados parecidos de estar ahí hasta última hora sin saber dónde iba a ir. Sin ir más lejos, me pasó el año pasado cuando vine aquí cedido. Intenté no mirar mucho el móvil para evitar estar muy pendiente y poder aprovechar el tiempo de vacaciones con mi familia y amigos. Fue imposible.

¿Llegó a pensar que no iba a ser posible la vuelta ante las exigencias del Toulouse y la competencia de clubes poderosos?

Sinceramente, sí. Hasta la última semana –que expiraba el derecho preferente–, pensé que no se iba a hacer y me quedaría sin volver. Es lo que comenta: esa incertidumbre... Van pasando los días y uno no ve ya nada claro. El verano tiene muchas horas; mucho tiempo para pensar. No veía nada claro, pero intenté gestionar la incertidumbre de la mejor manera.

¿Llega a interceder para que Toulouse flexibilice su postura?

Sinceramente creo que lo hicieron más mis representantes, que son los que más información manejan. Intenté desconectar. Venía de una Liga larga en la que pasamos momentos buenos y otros malos.

Ese tira y afloja en las negociaciones entre clubes con unos últimos días de locura le cogen de vacaciones en Italia.

Sí, teníamos un viaje planeado desde hace tiempo. Tengo que agradecer a la familia de mi pareja por su trato. Esos días estuvieron ahí apoyándome y escuchando. Fueron cinco o seis días en esa situación de incertidumbre. El tema de conversación era saber dónde íbamos a vivir el año que viene (risas). Así que les mandó por aquí un mensaje de agradecimiento.

¿En qué parte de Italia estuvo?

Isquia. La familia maternal de mi pareja es de allí. Es una isla cerca de Nápoles. Es espectacular.

Ese teléfono...

Sí, sí, no paraba. Intentaba por las mañanas no cogerlo mucho, pero cuando llegaba de noche… Digamos que el tiempo de uso diario del móvil subió esos días.

Había clubes dispuestos a pagar mucho dinero. El Elche, por ejemplo, pensó en usted para Primera División. Incluso estaba dispuesto a abonar la cláusula de rescisión… ¿Teme que le pase el tren de la elite?

No me preocupa. Me ha tocado este verano estar aquí por algo. Siempre pienso eso: las cosas pasan por algo. Mientras esté aquí, voy a dar todo en cada entrenamiento y partido para que este club esté en Primera División. Ese es mi sueño. Es lo que quiero.

Hablemos ahora de Garitano. ¿Qué papel ha tenido en que dé este paso adelante?

Me ha trasmitido confianza y, sobre todo, tranquilidad. Pero no me quiero olvidar de Rubén (Albés). Me enseñó a ser ese mediocentro más completo y defensivo. Para mí no fue fácil porque era una posición bastante diferente. Pero ahora el futbolista moderno es el que sabe jugar en varias posiciones, el que es más completo. Me hizo mejor futbolista. Garitano me dio confianza para que jugase a mi nivel. En tema defensivo me pidió más orden para ayudar al equipo. Me puso en esa posición de mediapunta con libertad y me sentí mucho más cómodo.

Hay una estadística llamativa. Antes de Garitano marca 7 goles en 117 partidos. Con él de entrenador, también 7 goles, pero en 12.

En el fútbol profesional no había jugado nunca de "10". Los entrenadores me veían como medio organizador. En el Mirandés en la primera etapa jugué en el doble pivote; luego en Toulouse me tiran a la banda. Creo que mi posición es la mediapunta. Me siento más libre, puedo llegar a la segunda jugada. A ver si puedo hacer más goles.

Había quien decía que no tenía gol: este año lleva ya dos, con la mala fortuna del poste del otro día en el partido de Riazor.

Cuando era más joven en la cantera del Real Madrid sí hice más goles jugando como "10".

¿Allí fue mediapunta?

Sí y falso 9. No se puede comparar las categorías, porque esto es otra cosa, fútbol profesional. Ahora tengo la suerte de que están entrando. Tengo unos compañeros maravillosos que me dan unas asistencias espectaculares.

Por cierto, ¿cuánto pesa ese número 10 en la camiseta del Sporting? Es un dorsal histórico

(Piensa unos segundos y luego comienza a hablar). A ver, a mí es que el número 10 me encanta. Hablé con Nacho Méndez. Desde que llegué aquí fue una persona que me ayudó en todo y fue espectacular. Sí que pesa un poco el 10 porque en el Sporting es un número importante. Pero quise primero hablar con él antes de empezar la temporada para ver si podía llevar el 10. Quería estar tranquilo antes de cogerlo. Nacho, que es una persona estupenda, me dijo: "Claro, adelante".

Es cierto que son grandes amigos. Supongo que habría preferido no haber cogido el 10 y que siguiese en el club Nacho, claro.

Sí, claro. Y, sobre todo, todo por cómo es como persona.

¿Por qué esa predilección por el 10? ¿Quién es su ídolo?

Leo Messi.

Muy llamativo y valiente, si se tiene en cuenta que salió de la cantera del Real Madrid.

Pero es que no hay un jugador como él. Ha sido diferencial durante muchos años. Aunque seamos del Madrid o del Barça… como Messi nunca hubo otro igual.

Pensé que diría Zidane…

Es que ese es otro jugadorazo. Pero me ha preguntado por mí ídolo, ¿no? Pues con eso (Messi) voy a muerte (risas).

Cuando uno tiene dos roturas de cruzado, ¿llega a pensar que se le acaba el fútbol de elite?

Pues sí. El segundo año en el Mirandés cuando me lo rompo pensaba que sí. Cuando vuelves del cruzado haces un trabajo increíble durante doce o trece meses, pero nunca se llega uno a sentir el futbolista de antes. ¿Me entiende? No es la misma rodilla. No tienes las mismas sensaciones. Pero intentas adaptar esas sensaciones a otra posición o a una manera de correr diferente. El año del Mirandés pensaba que sería ya difícil volver a coger el tono para competir en Segunda División o llegar a Primera División, pero he hecho un esfuerzo grande. Mi cuerpo está bien. Cada vez estoy mejor.

¿Y psicológicamente cuánto daño le han hecho esas dos lesiones?

El primer cruzado me dolió mucho. Estaba en un momento muy bueno. Iba a hacer la pretemporada con el Real Madrid. Fue en el último partido, antes de la Copa de Rey de juveniles, justo en el anterior entrenamiento. Me dolió. El segundo cruzado… Bueno sabía cómo debía afrontarlo. Desde el día después de romperme el cruzado intenté pensar en positivo. Dije: "Vamos a ponernos bien y a recuperarnos cuanto antes". Todo fue de maravilla.

Cuando uno rompe dos cruzados, ¿inunda el miedo cuando vuelve a competir o se olvida?

Sí, claro que juegas con miedo. Nunca te atreves a entrar en una disputa de la misma manera que si no te hubieses roto los dos cruzados. Hay algunas que te ahorras. No todas, obviamente. Si tengo que ir a un duelo fuerte voy, evidentemente. Pero… luego es mucho tiempo de estar parado.

Le pilla muy joven. ¿Son lesiones que le cambian las vida?

-(César resopla). Sí… No tenía los hábitos de ser futbolista. Lo aprendí muy joven con el primer cruzado: la importancia de la alimentación, de estar bien psicológicamente, del gimnasio, de descansar bien…

Comentaba antes que no le gustan mucho las redes sociales.

Cuando era más joven las miraba mucho. Pero no había tanta presión mediática como ahora en el fútbol profesional. Es un desgaste muy alto. No puedes ser que un día seas el mejor y otro de repente seas el peor. Eres el mismo jugador si e un partido estás genial y en otro peor. Es una tontería mira las redes para ver qué dicen. Lo único que hace eso es daño mental. Un día estarás bien y otro no. Es normal. No pasa nada.

¿Y usted cómo lleva la burbuja del fútbol? ¿Le gusta o le incomoda?

Voy a ser sincero: no me gusta. No me gusta salir a hablar en sala de prensa, ni que me paren por la calle. Me gusta ser una persona normal. Soy, de hecho, una persona normal que hago una vida totalmente normal.

¿Merece la pena soportar ese peso que conlleva el fútbol?

A mí solo me merece la pena si puedo ayudar en algo a los niños jóvenes con mis actos.

¿Qué recuerdos tiene de su primera etapa en Gijón? Tenía tan solo 5 o 6 años.

Recuerdo el colegio, que vivíamos en Viesques y los paseos por la playa de San Lorenzo. También los días de partido en El Molinón cuando jugaba mi padre. Recuerdo que en esa urbanización en Viesques vivía prácticamente todo el equipo: allí estaba el entrenador Manolo Preciado, Míchel, Mate Bilic, Roberto... Quedan los recuerdos buenos. Los de ese partido a las 20 horas en El Molinón. E ir pronto a comer y estar todo el día por allí en bares. El estar todo ese día pendiente de un equipo. ¡Eso es muy bonito! Lo vivimos ahora nosotros siempre cuando vamos con el autobús a la llegada a El Molinón. Ese ambiente es una barbaridad. Los nuevos lo dicen siempre. Es una locura la llegada al estadio.

Ahora vive de nuevo en Gijón. Le acompaña su perra (Wendy).

Vivo solo con ella. Además, me he mudado hace poco. Soy feliz en Gijón. Es una ciudad perfecta: puedo estar en la playa o en la montaña, en casa haciendo mis cosas o escuchando música… Me gusta quedar con mis compañeros, pero también estoy tiempo solo. Tengo una perra que es muy jovencita. Intento educarla de la mejor manera. Así es mi vida.

¿Con qué se queda de Gijón?

Además de que se come espectacular y que hay mil sitios que están genial, me quedo sin duda con el ambiente futbolero. En Gijón se respira ese ambiente de fútbol de verdad: vas a una cafetería y tienen las bufandas colgadas, se habla del partido... Es diferente. Me encanta.

Ha estado ya en clubes importantes pese a su corta edad: en la cantera del Real Madrid, Toulouse… ¿Qué tiene El Molinón para que para todos sea distinto?

Tiene una cosa que le hace ser distinto a los demás: los primeros veinte minutos de la primera parte o los primeros veinte minutos de la segunda, El Molinón ruge. Es una manera de rugir que no se explica. He venido aquí de visitante a jugar contra el Sporting y lo he pasado mal. Lo he pasado mal al salir a calentar y en los primeros minutos. Sientes como que estás en una lavadora, como que no puedes salir, que estás atrapado. Eso no pasa en otros campos y nosotros nos tenemos que beneficiar.

¿En qué se diferencia este Sporting al del año pasado?

Somos más sólidos. El otro día encajamos, es verdad, pero fue en el minuto 88 o 89 y a balón parado. Garitano nos ha ordenado. Esa es la gran diferencia. No tener esa sangría defensiva que tuvimos el año pasado.

Ahora que se ha puesto de moda el debate sobre el estilo, ¿cómo le gusta jugar a fútbol?

A mí me gusta ganar (risas). Me gusta jugar de la manera que seamos capaces de ganar. Si tengo que jugar a tocar el balón, bien; si tenemos que replegarnos y correr, bien también. No me caso con nadie. Lo que mejor le venga al equipo. ¿Qué es jugar bien? Al final el fútbol se basa en meter un gol más que el rival. Todo el mundo se complica demasiado con jugar bien. No. Hay que meter un gol más que el rival.

¿Le ha sorprendido alguno de los nuevos fichajes?

A Corredera o Pablo Vázquez ya los conocía y sé la trayectoria que tienen. Pero el que más me ha sorprendido es Lucas Perrin. Había jugado contra él.

¿Había jugado contra él? ¿Cuándo? No lo sabía.

Sí, un par de veces nos enfrentamos en Francia en partidos entre el Estrasburgo y Toulouse. Sinceramente no me había fijado en él y me había pasado desapercibido en esos partidos. Me ha sorprendido gratamente su presencia. Es un central joven, que gana duelos y es muy fuerte. Está muy bien.

¿Y de Mareo? ¿Quién le ha llamado más la atención?

Conocía a todos: a Gaspar, Guille, Pablo… Son grandes jugadores. Pero me han sorprendido Álex Oyón y Enol. A Oyón lo conozco más, porque el año pasado estuve con él. Es un gran jugador. Aún le queda madurar y el cuerpo tiene que hacerse más fuerte, pero es un gran jugador.

No está teniendo suerte en cuanto a continuidad.

Bueno, pero el otro día (con el Sporting Atlético) ya hizo el primer gol. Le deseo lo mejor. A ver si marca 20 goles este año y…

Le veo muy informado también de todo lo que pasa en el filial.

Sí, me gusta estar al tanto de todo y conectado. También estuve en un filial. Para el club es importante que vaya saliendo gente de Mareo.

Hay también mucho debate con si esta plantilla necesita un 9 o un lateral izquierdo para ser más redonda.

Yo estoy muy contento con la plantilla. Es verdad que podrían haber llegado uno o dos más, pero ¿qué vamos a hacer? Así es el mercado. Otero, Jordy (Caicedo) y Amadou son buenos delanteros. Tenemos un equipo completo.

El Sporting se ha gastado 3,6 millones de euros. ¿Se le debe exigir subir?

Creo que al Sporting se le debe exigir estar lo más arriba al final de la temporada. Tenemos que pelear por estar arriba, pero con los pies en la tierra.

Por cierto: ¡vaya manera de sacar de banda! Sorprendió en Riazor. ¿De dónde saca esa técnica?

(Risas). Mi padre (Juanmi Gelabert) sacaba de banda muy largo. Un día de pequeño le dije: "Papá, me gustaría practicar". No es cuestión de fuerza sino de hacer palanca. Con los brazos largos que tengo intento sacar lo más arriba posible. Desde pequeño lo he intentado. Si nos podemos beneficiar de esto, mejor.