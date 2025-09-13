El Sporting distingue a Novoa, que avala a Garitano: "Me gusta. Está haciendo un equipo sólido"

El Sporting distinguirá en la previa del encuentro en El Molinón ante el Burgos a José Manuel Díaz Novoa, una de las mayores leyendas de siempre de la entidad, ex jugador, entrenador que más veces dirigió al club y también director deportivo.

Con motivo de los 120 años de vida del club, Joaquín Alonso, responsable de relaciones, telefoneó a Novoa para comunicarle que en la entidad pretendían reconocer su destacada labor en la institución. El homenaje ha sorprendido gratamente al exentrenador, que llevaba mucho tiempo en un segundo plano para los dirigentes del club, y que ve ahora como sigue estando valorado. "Me hace una ilusión enorme. Mucha, de verdad. Es muy bonito. Quiero pensar que lo hacen por lo que viví, no porque se termina", reconoce feliz y emocionado con la noticia Novoa, que recibirá el cariñoso homenaje de su gente. "Puede sonar un poco a despedida después de tanto tiempo", bromea el entrenador, que se muestra orgulloso y muy agradecido al club por acordarse de su labor en la institución.

Novoa, que la pasada campaña acudió en varias ocasiones al estadio, destaca la labor de Garitano en el banquillo de El Molinón La mayor leyenda del banquillo del Sporting considera que el equipo gijonés está muy bien dirigido. "Me gusta. Está haciendo las cosas bien. Ha logrado que el Sporting sea un equipo sólido en defensa, que encaje pocos goles. Con eso, tienen mucho ganado. Creo que van a estar entre los primeros clasificados esta temporada. Si consiguen marcar un mayor número de goles, creo que veremos al equipo a la cabeza esta temporada", dice.

"En Segunda División hay mucha igualdad y encaja pocos goles es importante y te posibilitar estar más cerca de ganar partidos", añade.

"A veces algunos aficionados lo critican por sacar a un defensa cuando va ganando el encuentro, pero yo también lo haría. Es lógico y entendible y normal que saque a un defensa más para contener el resultado a falta de pocos minutos. Estoy con él en eso", destaca Novoa, uno de los mejores, sino el mejor, entrenador en la historia del club gijonés. n