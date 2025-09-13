El Sporting de Gijón alcanza los 23.547 socios, récord de Orlegi

El Sporting anunció ayer que alcanza los 23.547 socios para la temporada 2025-2026, una vez se cerró el pasado viernes la campaña de abonados. Es, de largo, el mejor dato desde la llegada del Grupo Orlegi a Mareo, en verano de 2022, y confirma el éxito de una campaña complicada en la que a nivel interno se habían marcado el objetivo de igualar los registros de la campaña 2024-2025, pero en la que finalmente han conseguido alcanzar sus mejores dígitos.

El club rojiblanco, de hecho, supera ampliamente el número de abonados del curso pasado, que hasta la fecha era el tope con para la actual gerencia –22.873 socios contabilizó la entidad rojiblanca el pasado mes de febrero, al cierre de la segunda fase de la campaña–. La impresionante fidelidad de la afición gijonesa con su club ha sido fundamental para que el Sporting disponga de un mayor tope salarial, jugando un papel decisivo en la confección de la plantilla.

El dato, que es sobresaliente si se tiene en cuenta el fracaso deportivo del curso pasado, con el desgaste social que supone de forma irremediable el ascenso del Real Oviedo a Primera División, es ya uno de los más importantes en la historia de la entidad rojiblanca y un gran hito en la temporada que el club celebra 120 años de vida. Eso sí, todavía tiene lejos el techo: los 24.540 abonados que el club gijonés consiguió en la temporada 2017-2018, la del regreso a Segunda División .

"El dato supone uno de los mejores registros históricos del club, superando ampliamente el total de abonados del pasado curso", celebró ayer la entidad gijonesa en su cuenta oficial tras conocer la última actualización. "El Sporting agradece este sobresaliente apoyo y destaca la pasión con la que El Molinón ha vivido este inicio de temporada", agradeció el club gijonés a su hinchada.