El análisis de Garitano tras la derrota del Sporting contra el Burgos: "Hemos recibido tres goles en casa y en esta categoría es mucho"
"Necesitamos ir al 120%, si vamos al 120% y con esta afición, creo que podemos competir contra todos", dice
Asier Garitano, entrenador del Sporting de Gijón, se fue decepcionado con la derrota (2-3) ante el Burgos en El Molinón. "creemos en lo que hacemos, vamos a seguir en esta línea".
Sus declaraciones.
Análisis del partido. "Cuando pierdes, siempre estás fastidiado. En la primera parte nos ha costado bastante. Pero luego con los cambios, actitud, esfuerzo, el seguir insistiendo... conseguimos el empate. Esa ambición de ganar nos llevó a recibir el tercero y fue otra vez en el último minuto. No nos dejamos ir, todo lo contrario. Hablamos al descanso en seguir insistiendo. En la segunda parte empatamos y tuvimos la ambición de hacer el tercer, pero recibimos el de ellos. Estamos fastidiados porque hicimos un gran esfuerzo, competimos bien, pero nos vamos de vacío. Hay que seguir en esta línea, creemos que en lo que hacemos. Aunque, como cualquier aficionado, estamos jodidos".
El objetivo. "El objetivo es que seamos un equipo competitivo cada semana. ¿Objetivos importantes? Al final de la temporada. Hemos elegido un estilo y al final veremos si nos da. Quiero que seamos un equipo reconocible y que demos ese 120% cada uno. Con eso y el apoyo de nuestra gente, podemos competir contra cualquier equipo y cualquier rival".
Cambios muy ofensivos. "Algo teníamos qué hacer. No estábamos dominando ni el partido ni el juego, pese a que comenzamos bien y ellos nos han castigado bastante. Con el 0-2 tuvimos dudas. Al descanso sacamos a Caicedo y entre él y Otero apretamos arriba. Hicimos el 2-2 con El Molinón apretando. Buscamos el tercero... Tuvimos situaciones, pero a veces ese ímpetu te lleva a recibir el tercer. En la última éramos 5 defensas contra 2 atacantes del Burgos. Pero Mario González se fue de tres...".
Estado de los lesionados. "Las lesiones pasan. Es parte del fútbol. Pero nosotros creemos que tenemos que ir al límite en todos los entrenamientos para competir con los mejores equipos. Amadou tiene una pequeña lesión. Curbelo, también. Y Loum. Pero puede ocurrir. Necesitamos ir al 120%. Si vamos al 120% y con esta afición, podemos competir contra todos. Si bajamos un poco... no nos da".
Balance defensivo. "Hemos recibido tres goles en casa. Algo tenemos que corregir. En esa categoría, es mucho. La pena es cómo nos ocurrió en La Coruña: ese gol en el 88... Lo que nunca va a bajar es la actitud. De todo. Ahora a seguir. Nos tocan dos derrotas, pero nos lo tomamos con calma y pausa. Esta categoría hay altibajos, pero en juego, actitud y creer en lo que hacemos el equipo lleva una línea constante. Pero cuando pierdes, fastidia bastante. No por recibir tres goles nos hemos expuesto".
La acción del 0-2. "Appin es muy potente y rápido. El equipo estaba organizado. Ese 0-2 te deja un poco... Ha sido más un acierto del Burgos. Luego reaccionamos bien. Hemos insistido. Nos ha dado para empatar y cuando metemos el gol... todo se cae. Eso da más dolor, pero sacaremos las cosas positivas. Hay que seguir en la misma línea: de trabajo y de creer".
Análisis de los cambios. "Jordy nos aportó presencia. Guille Rosas tenía fatiga. Estaba muy fatigados; quería protegernos. Mantuvimos a Caicedo, Otero y Duba. Enol nos podía dar presión alta y juego entre líneas. Caicedo, Enol y Kevin nos han aportado. No es fácil entrar en un partido tan loco, con tantos vaivenes".
¿Qué le preocupa más? "Me preocupa más el resultado. El juego y la actitud, me ha gustado. Pero no me gusta recibir tres goles. Son muchos en casa. También son virtudes de los rivales. A veces nos tachan de algo (defensivo), pero hemos generado mucho. Y no nos ha dado para sumar un punto. Lo más importante en el fútbol es el resultado. Van cinco jornadas, esto es largo y el equipo está compitiendo bien".
Cortés. "Es potente. Rápido. Ha sido un poco simbólico, fueron los últimos minutos. Puede jugar en derecha e izquierda. Tendrá que ir poco a poco".
Nacho Martín. "Está bien físicamente. Buscábamos algo diferente con su cambio. Queríamos hacer una salida diferente. El equipo se ha sentido mejor".
Juan Otero. "No creo que esté obsesionado con marcar. Es un jugador de alto nivel: otra vez da asistencia y trabajo. Define bien, además. Es preciso. Lo importante es que genere situaciones".