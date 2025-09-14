Otro cruel final para el Sporting: de igualar un 0-2, a perder en el noventa

Sacó la casta tras morder el polvo y se encontró con la derrota cuando más y mejor estaba haciendo las cosas para ganar. El Sporting cayó ante el Burgos después de igualar dos fogonazos en dos minutos de un rival con la puntería afinada y más eficaz en las áreas. Los goles Gelabert y Guille, tras el descanso, consiguieron lo más difícil, requilibrar el marcador e inclinar el campo hacia la portería rival. Tras acumular hombres y balones al área visitante para completar la épica, una acción mal defendida, a segundos de los noventa reglamentarios, dio al traste con todo. Segunda derrota consecutiva y frenazo a las ilusiones del inicio. Demasiado castigo para un Sporting que mereció más.

Real Sporting 2 3 Burgos CF 0-1, min. 20: Fer NIño; 0-2, min. 22: Appin; 1-2, min. 53: Gelabert; 2-2, min. 72: Guille Rosas y 2-3, min. 90: Mateo. Alineación Real Sporting Yáñez (1); Guille Rosas (1), Pablo Vázquez (0), Perrin (0), Diego Sánchez (1); Nacho Martín (1), Álex Corredera (2); Dubasin (0), Gelabert (2), Gaspar (1); Otero (0). CAMBIOS Caicedo (1) por Nacho Martín, min. 46; Enol Prendes (1) por Gaspar, min. 80; Kevin (0) por Guille, min. 80; Pablo García (s.c.) por Diego Sánchez, min. 90 y Oscar Cortés (s.c.) por Pablo Vázquez, min. 90. Alineación Burgos CF Cantero (1); Lizancos (2), Aitor Córdoba (0), Grego (0), Miguel (2); Morante (1), Atienza (1); David G. (1), Curro (1), Appin (2); Fer NIño (2). CAMBIOS Mateo (1) por Appin, min. 65; Sergio González (1) por Lizancos, min. 65; Mario González (2)por Curro, min. 85 y Mario Cantero (s.c.) por Fer NIño, min. 85; Del Cerro (s.c.) por David G., min. 90. Salvador Lax (Comité Murciano). Amonestó a los rojiblancos Perrin y a los visitantes Cantero y Mateo. El Molinón Enrique Castro Quini: 23.842 espectadores, según datos oficiales. En la previa, el club homenajeó a José Manuel Díaz Novoa, con motivo del 120 aniversario de la entidad.

Los que imaginaban un partido de pocas ocasiones y resultado corto, por el estilo de dos entrenadores poco amantes del ida y vuelta, se encontraron con dos goles en la primera media hora y situaciones para bastantes más en este espacio de tiempo. Acertó el Burgos después de que el Sporting perdonase hasta en tres acercamientos. Primero fue Duba, algo forzado, en un remate de cabeza demasiado centrado tras centro desde la derecha de Gaspar. Le siguió Otero, sorprendido por encontrarse un balón tan franco para cabecear, después de una pelota medida de Corredera, que terminó rematando sin fe. Continuó Duba disparando demasiado desviado una mala entrega de Grego que le dejó en la frontal con portería y compañeros para elegir. En el argot boxístico, a las manos blandas rojiblancas le siguieron dos puñetazos a la mandíbula de un cuadro burgalés certero y contundente. Appin tuvo mucho que ver.

No perdonó el Burgos en la primera que tuvo tras el prometedor inicio de los de Garitano. Appin, potencia y velocidad para castigar el lateral defendido por Guille, intentó ganarle la disputa al gijonés y la pelota cayó en Miguel, lateral izquierdo. Tuvo tiempo para levantar la cabeza y centrar cómodo entre Pablo Vázquez y Perrin. Se elevó Fer Niño para, con un giro de cuello, mandar la pelota al fondo de la red.

El golpe fue doble. Dos minutos después, el Sporting terminó recibiendo el segundo en un desajuste defensivo cuando el equipo estaba volcado en área rival. Un cambio de juego de Miguel, en busca de la velocidad de Appin, pilló a Perrin fuera de sitio, a Guille cerrando en el medio y a Álex Corredera haciendo las veces de lateral. Superó al catalán, se llevó a Guille en un amago, y cruzó con sutileza ante la salida de Yáñez. En un abrir y cerrar de ojos, el Sporting, en la lona. El resultado probó la confianza y los recursos de un Sporting desconcertado. Los siguientes minutos solo dieron para ver a Otero cabecear, por dos veces, lejos de la portería rival en situaciones para algo más, y disparos estrellados en un parapetado conjunto visitante.

Introdujo cambios Garitano para iniciar la segunda parte. Caicedo, después de calentar durante muchos minutos de la primera, saltó al verde en lugar de Nacho Martín. Gelabert dio un paso atrás y el Sporting buscó ganar una referencia arriba ante el autobús que empezaba a montar el equipo de Luis Miguel Ramis. Duba y Gaspar también se intercambiaron los costados. ¿Más y mejores ayudas defensivas de Gaspi ante la amenaza de Appin? No tardó en comprobarse.

El propio Gaspar fue el primero en intentarlo, tras sortear un bosque de piernas, y probar abajo a Cantero. Volvió el Sporting a tener el gol, volvió a ser en un remate de cabeza. Esta vez centró Gelabert y el que conectó, fuerte y cruzado, fue Pablo Vázquez. Se le marchó por poco. Terminó acertando Gelabert. Bajó el balón Caicedo para darla de cara a Otero, que volvió a vestirse de asistente para internarse por el costado zurdo y ponerla atrás a César. Controló y se tomó el tiempo justo para acomodarse el balón a la derecha y ajustar al palo. Quedaba más de media hora por delante. Quedaba partido.

Fueron minutos con el Sporting viniéndose arriba y el Burgos con la sensación de agobio de ver al rival y a El Molinón apretar. Y mientras Gelabert pedía rasear, el Burgos sacó el empate en línea de gol. Lizancos evitó la igualada en un disparo de Duba que se iba para adentro al aprovechar un centro al que no llegó Caicedo. El renovado ímpetu llegó a dejar, poco después, a Otero y Dubasin en el suelo al golpearse entre ellos en la cabeza al intentar rematar una pelota llovida. Perfecta metáfora de lo que estaba aconteciendo en el ataque rojiblanco.

El empate lo marcó un defensa. Guille se tomó la revancha de lo sufrido en la primera parte con Appin y en un centro pasado de Dubasin que parecía morir en nada, apareció para controlar y cruzar un derechazo. El Molinón, en su prime. Todo por decidir y veinte minutos para más. Los últimos diez contaron con Enol Prendres y Kevin dando relevo a Gaspar y Guille. También con el Burgos acariciando el tercero. Después de un balón en área pequeña que se quedó sin rematador, Morante ajustó un disparo que hizo a Yáñez responder abajo con una buena mano.

La reacción se murió a segundos de los noventa reglamentarios con un ex del Sporting superando a cuatro jugadores del Sporting. El recién incorporado Mario González salió entre Perrin y Diego Sánchez, superó la cobertura de Pablo Vázquez, y dejó para que David González, con caño a Kevin, dejara en bandeja el tercero a Mateo. Cruel final, como en Coruña, para los de Garitano. Premio para el más contundente en las áreas.