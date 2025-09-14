Josu Uribe: El Burgos, un rival duro de roe

Avanza la Segunda División hacia la quinta jornada el compañero de viaje con El Molinón otra vez a rebosar será todo un histórico de nuestro fútbol como el Burgos CF.

Los castellanos jugarán su tercera temporada consecutiva en el fútbol profesional intentando reforzar y consolidar el proyecto de la mano de un asturiano como Michu.

Duro recorrido han tenido que hacer con muchísimos problemas económicos y deportivos que llevó al club a categorías muy bajas e incluso a la desaparición. Un estadio muy reformado,una masa Social que se ha vuelto a enganchar con el club y un proyecto que quiere empezar a mirar la zona noble de la clasificación.

Luis Miguel Ramis es la persona elegida para liderar el proyecto. Llegó la temporada pasada y le costó de inicio enderezar la nave, pero lo consiguió y mantuvo la categoría con mucha solvencia en una segunda vuelta de buen nivel

Técnico amante del orden y el equilibrio, es un equipo que permanece muy ordenado durante todas las fases del juego, tanto en ataque como en defensa.Prioriza una estructura de cuatro defensores y un doble Pivote de mucha posición casi innegociable, dando mucha importancia defensiva tanto a sus Centrales como a los dos medios centros, difícil cogerles mal parados por dentro.A partir de la estabilidad en el juego le gusta que la línea de tres medias puntas tenga mucha movilidad y participación,dejando rienda suelta a el talento de esos jugadores.Arriba siempre una referencia con mucha libertad para moverse y sacar de sitio a los centrales rivales.

Mantiene la columna vertebral del curso pasado con jugadores como los centrales Córdoba y Sierra junto a Cantero en portería,los pivotes Morante y Atienza y arriba jugadores con muchos minutos en la categoría como Fer Niño, Curro,David e Iñigo Córdoba.

Incorporaciones importantes como Mollejo y González que ya trabajaron con el técnico en el CD Tenerife;junto a Chapela(Eldense) , Mejia (Sevilla), Brais (Ferrol) junto a un conocido de la afición gijonesa como es Mario González "El Pistolero".

Solo han perdido un partido de los cuatro disputados y precisamente ante un rival que no quiso ser tan protagonista en el juego y que le hizo daño a la contra,un equipo que supo sacarle las carencias en las transiciones.Ante dos equipos que van a estar arriba y que quieren llevar la iniciativa del juego como son Deportivo y La UD Las Palmas fue capaz de mantener la puerta a cero y sacar dos empates muy valiosos.

Partido para meterte en doce puntos de quince jugados y eso en una categoría tan igualada es un excelente dato y para seguir manteniendo la segunda posición y la ilusión de el aficionado y olvidar la dolorosa derrota final del sábado.

Pero cuidado porque enfrente estará un equipo y un técnico que se maneja bien en las estructuras de juego que exigen está categoría, van a regalar muy poco y habrá que trabajar muchísimo el partido tanto con balón como sin balón, no olvidemos que el Burgos CF es un rival difícil de roer como lo fue aquel mítico Pontevedra....A Disfrutar.