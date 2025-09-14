Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo revés para Curbelo, el central del Sporting apunta a tener una rotura de fibras

Amadou Coundoul también tiene una microrrotura en el aductor

Mareo. Entrenamiento del Sporting. Pendientes de si aparece Nacho MartÃ­n

Mareo. Entrenamiento del Sporting. Pendientes de si aparece Nacho MartÃ­n / Marcos LeÃ³n

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Nuevo revés en forma de lesión para el zaguero Eric Curbelo, que no estará disposición de Garitano para el encuentro que el equipo rojiblanco disputa este domingo (18: 30 horas) en El Molinón contra el Burgos. El central del Sporting de Gijón tiene una lesión y deberá estar fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. El defensa, de 31 años, apunta a tener una rotura de fibras, pendiente de los últimos exámenes médicos. Si se confirma este extremo -las primeras exploraciones observaban esta lesión-, el zaguero, que la pasada campaña ya sufrió distintos problemas musculares que le condenaron al ostracismo, se perderá varias jornadas de competición liguera. La zaga del Sporting se queda con los efectivos contados. La lesión se produjo en una de las últimas sesiones de entrenamiento de la semana. Hoy, Garitano cuenta tan solo con Pablo Vázquez, Lucas Perrin y Kembo como únicos zagueros a disposición.

El club gijonés, que, como hacen cada vez más clubes en el fútbol profesional ya no ofrece partes médicos, se limitó a comunicar el pasado viernes que Curbelo y Amadou tenían "molestias físicas", aunque, en realidad, presentan lesiones de distinta gravedad. Amadou, como avanzó este periódico, tiene una microrrotura en el aductor que le obligará a parar un par de semanas. Curbelo también tiene una rotura.

