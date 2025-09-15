El bisturí del Sporting: Otro revés para Curbelo: tiene una rotura fibrilar

Nuevo revés para Curbelo. El central tiene una lesión y deberá estar fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. El defensa del Sporting, de 31 años, apunta a tener una rotura de fibras, pendiente de los últimos exámenes. Si se confirma este extremo -las primeras exploraciones aprecian esta lesión-, el zaguero, que la pasada campaña ya sufrió distintos problemas musculares que le condenaron al ostracismo disputando tan solo diez encuentros, se perderá varias jornadas de competición liguera. No es el único con problemas físicos. Amadou tiene una microrrotura en el aductor y estará unas dos semanas de baja. El club, que había avanzado que los dos jugadores tenían «molestias físicas», no facilita partes médicos de sus jugadores, algo cada vez más habitual en el fútbol español. Muchos jugadores prefieren que no se revelen estos registros y están en su derecho por la ley de Protección de Datos, aunque tampoco les interesa para así no dar información a los rivales. La zaga del Sporting se queda con efectivos contados, si además se tiene en cuenta que el club rojiblanco abogó por no fichar a última hora del mercado a un defensa por una decisión «estratégica».

La lesión de Curbelo, que no parece grave, se produjo en una de las últimas sesiones de entrenamiento. Garitano cuenta tan solo con Pablo Vázquez, Perrin y Kembo como únicos zagueros. Mbemba, que está compitiendo como pivote, ha jugado en toda su carrera como central, por lo que también puede ser una opción para Garitano.