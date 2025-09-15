De la emoción de Tomás García a la felicidad de Cote: así fue la fiesta de la Peña Isma

“El Sporting es mi vida”, reconoce emocionado José Ángel “Cote” tras recoger el reconocimiento de la Peña Sportinguista Isma a su carrera. “Me hace mucha ilusión el reconocimiento. Es una peña importante”, reconocía el exdefensa del club rojiblanco, convencido de que su exequipo está haciendo las cosas “bien” pese a la reciente dolorosa derrota contra el Burgos en El Molinón. Emocionado y agradecido en distintos momentos, Cote, que se hizo fotos con cualquiera que solicitó su atención, volvió a demostrar su fidelidad a los colores y el cariño que tiene al club de su vida, al que deseó éxitos deportivos para esta temporada. “Hicieron un buen partido contra el Burgos. A ver si no nos meten tantos goles en casa y somos capaces de darle la vuelta”, deseó el futbolista, que admite que aún le pica el gusanillo de fútbol tras colgar las botas hace escasos meses: “Siempre echas de menos del fútbol y más cuando lo sigo viendo desde El Molinón. Pero hayy que pensar que estamos en otro rol”, confiesa.

“Para nosotros como aficionados del Sporting y gijoneses que un chico de Gijón sea tan reconocido en el fútbol a nivel nacional es un orgullo”, destacaba sobre el premiado el popular Juan Caso antes de hacer entrega al histórico lateral izquierdo de un galardón. También fue distinguido Tomás García, el seguidor rojiblanco que siempre acude al aeropuerto de Asturias a recibir y despedir a la plantilla. García no pudo contener la emoción. Rompió a llorar y sus lágrimas, sinceras, emocionado también a Cote y al resto de invitados.

Amplia representación institucional

El acto del colectivo de aficionados rojiblanco, en su veintiséis aniversario de vida, tuvo una gran fiesta en el Llagar Piñera. La presencia de una institución como Cote fue por todo un gran acicate para el evento, arrastrando a muchos invitados a acudir. Tanto que la Peña Isma, que fue uno de los dos colectivos de aficionados que inauguró el domingo en el palco de El Molinón el “Área de Peñas”, atrajo la presencia de una amplia representación institucional del Sporting, que este martes disfrutará además de su jornada de descanso.

La importancia del encuentro pareció tal que el club flexibilizó su protocolo con la relación de las peñas, a las que llevó al límite en otros momentos, en un gesto que agradecieron desde la Peña Isma, un colectivo muy importante y siempre entregado al equipo. Así, acudieron al acto, confirmando su presencia al colectivo ese mismo lunes por la mañana y unas horas después de recibir la invitación de los peñistas el palco de El Molinón, muchos directivos: el presidente ejecutivo, David Guerra, Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, además de Redondo y Jiménez. También se desplazó Asier Garitano, que tiene una relación de afecto sincero y respeto con Cote y quería estar junto a él en el acto de homenaje, junto a dos figuras claves de su staff como son Pedro Hernández y Miguel Pérez.

Además, acudió Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno y de Foro. Figuras destacadas en la historia del club rojiblanco como Iñaki Churruca, Iñaki Tejada o Isma Piñera. La Federación de Peñas Sportinguista tuvo también una fuerte presencia con el desplazamiento de su presidente, Jorge Guerrero, y el vicepresidente, Emilio Llerandi.