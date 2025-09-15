Novoa vuelve a levantar a El Molinón: un guiño en el palco y el "cumpleaños feliz" visitante

En otra tarde con entradón en El Molinón y un ambiente festivo entre aficiones, la derrota dejó un sabor amargo a los sportinguistas. 23.842 espectadores registró un partido iniciado con el deseo de dar un empujón al Sporting hacia el liderato a costa del tropiezo del Racing de Santander ante la Cultural, y despachado con el dilema de si al final fue más culpa de perdonar arriba o conceder atrás. La tarde, en todo caso, no amargó el regreso al verde de José Manuel Díaz Novoa. Historia viva y, a la vista de todos, una figura tremendamente respetada pese a haber aparcado hace años el banquillo. El tiempo y la llegada de nuevas generaciones no olvidan a quienes contribuyeron a hacer grande al Sporting.

Seguidores del Sporting, ayer, en El Molinón. | RSG

284 ocasiones. El entrenador que más veces ha dirigido al Sporting se llevó la primera y gran ovación de un Molinón en pie. No olvida la afición al estratega con el que el equipo peleó por todo en Primera y caminó por Europa. También el que volvió al banquillo, al rescate, cuando la época dorada ya era historia. El homenaje al gijonés, quien fuera también jugador rojiblanco, llegó dentro de las iniciativas del 120 aniversario del club y en un marco con sentido añadido.

Aficionados del Burgos. | MARCOS LEÓN

Novoa dejó honda huella también en Burgos, el rival al que se enfrentó el Sporting. Lo hizo como entrenador y con futbolistas a su cargo como otra leyenda viva rojiblanca. Manolo Jiménez colgó las botas en Burgos tras una impecable campaña y tras una llamada de Novoa cuando en Mareo se le cerró la puerta. Jiménez, junto a Joaquín, acompañaron al entrenador sobre el verde del municipal gijonés, donde se le hizo entrega de una camiseta con el número de partidos de Novoa estampado en la espalda. La presentación corrió a cargo de David Arango, el asturiano que más y mejor informa del tiempo en la región y en el resto de España a través de la pequeña pantalla.

Miembros de la peña Isma y Berna Pendás, con David Guerra y Joaquín. | MARCOS LEÓN

La previa se vivió también con la calculadora. "Si ganamos nos ponemos líderes, ¿no?", se escuchaba, repetidamente, entre aficionados a quienes matizaban lo aparentemente cercano del premio tras el 2-4 de El Sardinero. "Hay que ganar de cuatro porque el Racing nos tiene ganado el goal-average", contestaba otro sobre cómo se resolvería la plaza en el caso de igualar a puntos a los cántabros. Ni uno, ni otro. El balón quiso llevar la contraria a los optimistas. También a los que tomaron asiento pensando que Garitano y Ramis "nos van a dejar ver poco fútbol, pero a mí con 1-0 me vale". Y de esos, a otros números en el municipal gijonés.

El Sporting recordó el éxito de la campaña de abonados de esta temporada al anunciar por megafonía que el club había alcanzado los 23.547 fieles con carné. Un anuncio respondido con aplausos como los dedicados también a la afición visitante. Los más de medio millar de seguidores desplazados desde Burgos se llevaron un cariñoso recibimiento del sportinguismo. Ellos sí que acabaron de fiesta, cantando incluso el cumpleaños feliz a un futbolista del equipo, Lizancos. Fue tras el pitido final, después de reclamar, desde la grada, que los jugadores volvieran a saltar al terreno de juego. Todos, o la gran mayoría, habían tomado el camino de la ducha. Respondieron gustosamente.

En el palco de El Molinón, David Guerra recibió a más rostros conocidos que José Manuel Díaz Novoa. Junto al presidente ejecutivo estuvieron Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias. También compartió primera línea de palco Jorge González-Palacios, relaciones institucionales del Ayuntamiento de Gijón. En el ámbito municipal, otra de las figuras que se dejó ver fue la de Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales. Marcelino Maté, presidente de la Federación de Fútbol de Castilla y León y Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, fueron otros de los invitados. Entre personalidades, hubo guiño a las peñas. Las peñas Isma y Berna Pendás, de Cangas de Onís, también estuvieron en el palco, siendo las dos primeras en sumar sus bufandas a la recién estrenada "Área de las peñas". Todo, en el día en el que Novoa volvió a poner en pie a El Molinón.