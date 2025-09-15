Sentimiento Rojiblanco cumple doce años con un gran evento en el Savannah

La peña Sentimiento Rojiblanco se congregó para celebrar los doce años de vida del que es uno de los grupos de aficionados más importantes del entorno del Sporting. El colectivo que lidera el popular Xuacu Rodríguez disfrutó de un gran evento en el restaurante Savannah, en una cita que alargó durante parte de la noche con un ambiente distendido en el que se habló largo y tendido sobre el Sporting y se reconoció la fidelidad de uno de los colectivos más dinámicos y presentes en los viajes del club rojiblanco como en los encuentros del filial y del femenino.

Sentimiento Rojiblanco distinguió a los exjugadores Eloy Olaya, Alberto Lora y Mino; también a las jugadoras del Sporting Femenino Antía Mayo, Lucía Valle, Abril Pazos y Nuria Cueto, quienes acudieron a la cita; como al periódico LA NUEVA ESPAÑA por su cobertura del día a día del club y cercanía con las peñas.