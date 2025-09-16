Las peñas se molestan con el Sporting: consideran que ha "roto" el protocolo, mientras el club afirma que se está cumpliendo "a rajatabla"

«Tenemos estupefacción y sorpresa». Varias peñas han mostrado su malestar con el Sporting, al denunciar que la entidad ha «roto de forma flagrante» el protocolo que regula la relación institucional con estos colectivos. Consultado por LA NUEVA ESPAÑA, el Sporting asegura estar cumpliendo el protocolo «a rajatabla». «Yendo a otros actos no hay incumplimiento alguno. Ya se ha ido a otros, con diferente representación, y se seguirá haciendo. El protocolo establece unas bases. Este mismo sábado se estuvo en otra peña que no cumplía un aniversario redondo. O en años anteriores en diferentes concejos sin estar en ningún protocolo. Se hará siempre y cuando sea posible, con unas agendas y una cantidad de invitaciones recibidas y actos que no siempre lo permite. Por eso se reguló. Siempre se tiene en cuenta, sin hacer de menos a nadie, la entidad del acto o de las personas reconocidas. El lunes, por Cote, por Tomás, por todo lo que representan, el Club quiso y pudo estar presente. En el club se asume que es imposible contentar a todos», dicen en la entidad.

La polémica surgió tras el envío de una amplia representación oficial por parte de la entidad gijonesa —con David Guerra a la cabeza de la delegación— al acto organizado por la Peña Isma en el Llagar Piñera para rendir homenaje a la leyenda rojiblanca Cote, en una noche en la que también se reconoció al popular seguidor Tomás García. La dirección del club, que notificó su asistencia a la peña organizadora el mismo lunes por la mañana tras conocer de la existencia del evento el pasado domingo al coincidir con los dirigentes de este colectivo en El Molinón con motivo de la inauguración del «Área de las Peñas», realizó uno de sus mayores despliegues institucionales recientes para estar presente en el evento -Guerra lideró una comitiva que contó con Joaquín Alonso, Garitano y parte de su «staff»-. Sin embargo, el protocolo vigente —que tiene como objetivo regular las relaciones entre el Sporting y las distintas peñas oficiales— establece de forma clara un régimen de visitas en el primer aniversario de cada peña y, posteriormente, en el décimo, veinticinco, treinta, cuarenta, y cincuenta cumpleaños.

Las quejas de diferentes colectivos, que consideran este gesto un «agravio comparativo», se centran especialmente en dos aspectos: la celebración fuera de los plazos establecidos -la peña Isma celebró su 26 aniversario cuando en el 25 cumpleaños ya contó con la presencia del presisidente ejecutivo Guerra y del entonces entrenador, Albés- y la amplitud de la representación institucional, algo que no suele repetirse con otras peñas en situaciones similares.

«Tenemos estupefacción y sorpresa. Estos comparativos crean malestar con otras peñas. Hay un protocolo que crea el Sporting y que dicen que hay que seguir, pero luego la realidad es otra. Ellos siempre se acogen al protocolo cuando alguna peña pide una excepción. Lo que se genera es un agravio comparativo con otras peñas», lamenta Alberto Farpón, de la Peña Nuevo Gijón -Perchera. «Estamos altamente sorprendidos. Es una rotura flagrante del protocolo por parte del club. Un protocolo que, además, crearon ellos mismos, con lo cual es mucho más evidente y lo que viene hacer es crear un agravio comparativo claro con el resto de peñas. Lo que puede llevar esto es a un malestar dentro de las distintas agrupaciones sportinguistas. Nos llama la atención que el Sporting no ponga atención a los detalles en estas cosas, tan fáciles de subsanar y que puedan llevar al malestar de peñas», explica Juanma Castañón, de la Peña PS Los Guajes.

«Me parece fatal que haya habido esa amplia presencia. Por un lado, incumplen y con otros levantan la mano. El año pasado nos dejaron si representracion del club por el once aniversario», explica Xuacu Rodríguez, de Sentimiento Rojiblanco. «Nosotros mandamos un correo al Sporting agradeciendo la presencia del Femenino. Teníamos la invitación hecha para el doce aniversario para Redondo como veterano y al departamento de comunicación por su trabajo con redes sociales y los ‘Inside’, que tanto agradecemos los aficionados. Fue una negativa rotunda. Joaquín me dijo a la cara que ‘hay que cumplir el protocolo a rajatabla’. Ya en Coruña es cuando me dicen que me van a mandar a dos jugadores del Femenino. Al final se cerró cuatro jugadores y agradecideo», explica Xuacu.

Ángel González, al frente de la Peña sportinguista El Ferrerín incide: «Me parece lamentable que se haya firmado un protocolo restrictivo para las peñas, que limita mucho la presencia. Ahora vemos que en unos casos se cumple y en otros se salta. Nos parece lamentable. Es un desprecio a las peñas», dice.

Unipes también ha querido reflejar su opinión al respecto. «Con el ánimo de exponer la situación acaecida con el 26 aniversario de una peña Sportinguista, a la que nos orgullece felicitar, queremos mostrar nuestra comprensión y apoyo al sentimiento de malestar expresado por las peñas acogidas a Unipes valorando que quizás una reforma del protocolo puede ser pertinente para canalizar nuestro apoyo al Real Sporting y evitar este tipo de agravios comparativos».

La Peña Isma, que consiguió reunir a más de dos centenares de sportinguistas, asegura que el evento es «excepcional por la despedida que se iba a hacer Cote y a Tomás García, el aficionado. El domingo les invite en el palco y el lunes me contestaron que iban a acudir. Nos lo trabajamos, pero ellos entendieron que era algo excepcional: la despedida de Cote y la de una persona tan emblemática como Tomás. No cuenta los veintiséis años de aniversario, sino el acto en sí, que era excepcional», defiende Arturo Sánchez, de la Peña Isma.