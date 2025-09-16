La lesión de Curbelo deja la defensa bajo mínimos: de la estrategia del club a su pensamiento actual con el mercado y las opciones de Garitano

La lesión de Curbelo, que apunta a estar de baja un mes, es un serio contratiempo para un Garitano que se queda con los efectivos contados en una posición por primera vez superada el domingo en la derrota ante el Burgos (2-3) y ya de por sí limitada tras evitar el club gastar el pequeño remanente que aún quedaba en la caja en ese defensa polivalente que siempre ha demandado el entrenador del Sporting.

Con apenas un mes de la competición disputado, la zaga pierde ya para varias semanas a Curbelo, cuyo calvario en Gijón no es nuevo–la pasada campaña solo disputó diez encuentros de Liga– y que encarna esa figura de tercer central, posición sin duda importante dentro de los planteamientos del técnico, que a veces protege el resultado con tres centrales. Garitano deberá apañárselas para encarar un tramo difícil del campeonato con la zaga limitada. El equipo rojiblanco visitará al Almería, Castellón y Valladolid y recibe al Albacete y el Racing. No es en cualquier caso una situación terminal. Pero sí un aprieto, si se tiene en cuenta el contexto y a la espera de que no haya más novedades en el parte médico. Otro revés sí que obligaría a una revisión. Por el momento, el club prefiere no acudir a una ventana sospechosa como es la de jugadores libres. Aunque los responsables deportivos ojean las opciones que ofrece el mercado. En cualquier caso, la decisión de club y del entrenador continúa siendo la misma, pese a esta lesión de Curbelo: tirar hasta enero, cuando se abran más opciones. No se esconde, en cualquier caso, que hay preocupación con esta última lesión del central canario.

El problema no está solo en el número de efectivos sanos, que también, sino en la confianza que tiene el entrenador en los que dispone y en la importancia que tiene esta posición dentro de sus planteamientos. La baja de Curbelo, maltratado desde hace años por las lesiones, es tan sensible como la de Amadou, al que se espera antes, quizá para la visita a Gijón del Albacete. Figuras importantes en la rotación, sus bajas obligan a otros jugadores más cuestionados a dar un paso adelante en líneas, además, muy decisivas en los partidos como son las áreas. Garitano, que ve a Diego de lateral izquierdo y de hecho ha situado ahí al avilesino en los cinco encuentros de Liga, ha dado plenos poderes a la pareja formada por Perrin y Pablo Vázquez, un binomio fiable hasta la visita del Burgos a El Molinón, en la que el equipo se descompuso –le hicieron más goles en un partido (3) que los que había encajado antes (2) en los primeros cuatro compromisos–. El contexto obliga a que el rol de Kembo y Mbemba cambie y pasen ya a la primera línea. O a que Garitano recupere a Diego, proyecto de club como central, lateral para el entrenador.