Orlegi no tiene relación con la compra del Chaves de Portugal: será propiedad de Lomelí y entra en juego Dante Elizalde

Orlegi Sports no tiene previsto comprar el club Chaves, ni tiene nada que ver con este proceso de compra-venta en el que está sumergido el club portugués. Aunque algunas informaciones han avanzado que el Grupo que controla el Sporting de Gijón va a comprar el Chaves, club que milita en la segunda categoría de Portugal, lo cierto es que el entramado empresarial que lidera Alejandro Irarragorri no tiene nada que ver con esta operación que alcanza a otro grupo mexicano, sin conexión alguna con Orlegi. Es el empresario mexicano Arturo Lomelí , fundador de Club Atlético La Paz, equipo al que por cierto se enfrentó el Sporting de Gijón en la última visita de su gira por México, quien está en conversaciones avanzadas para comprar este club luso en el que juega un ex jugador del club rojiblanco como es el delantero Uros Milovanovic.

Lomelí pretende hacerse con el control del club portugués y valora seriamente dar una posición de responsabilidad en esa entidad a Dante Elizalde, el ejecutivo mexicano que hasta octubre de 2024 ejercía las funciones de presidente ejecutivo en Santos Laguna, club propiedad de Orlegi Sports. Elizalde, que fue relevado en esas funciones tras la promoción de Aleco Irarragorri a la cabeza del club lagunero, apunta a acceder a un puesto de relevancia en el Chaves. Pero, salvo esta curiosidad, la operación no afecta en nada a Orlegi Sports ni, por supuesto, al Sporting, que continuará siendo el único club europeo bajo el control de la organización mexicana.