El canguro de Daniela emociona al Sporting: la historia detrás de "un refuerzo de lujo" con música de Pignoise

Tiene 9 años y es una luchadora incansable. Daniel aAlonso Vaquero nació con una cardiopatía congénita y Síndrome de Down fruto de un embarazo en el que a sus padres, Lorena y Borja, les pilló por sorpresa hasta que llegaría acompañada (es melliza de Daniela, hermana que junto a Pablo, siete años mayor, completa la familia). De salud delicada desde sus primeros días, por patologías derivadas de su estado, en casa han perdido la cuenta de las veces que ha tenido que pasar por quirófano. Un proceso en el que el Sporting y la figura de un canguro han sido "importantes" para mirar al futuro con la energía y optimismo que irradia la pequeña. Ella misma se ha encargado de transmitírselo a los futbolistas rojiblancos, con los que se reunió en Mareo para regalarles el peluche de un marsupial, símbolo de una poderosa moraleja. La que define su vida.

"Los canguros nunca dan un paso atrás. Nos pareció tan inspirador que decidimos incorporarlo a nuestras vidas. Tanto, que incluso nosotros nos hemos tatuado un pequeño canguro", explican Lorena y Borja sobre la razón de que este animal empezara a formar parte de su familia desde la llegada de Daniela. Ella es un torbellino "con poco lenguaje, pero mucha intención comunicativa" que acaba de convertirse, además, en el "refuerzo de lujo" del Sporting. Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de la Fundación Marea Rojiblanca en la que, esta temporada, se busca dar visibilidad a menores con discapacidad.

Daniela, en el momento de entregar su canguro a la plantilla del Sporting. / LNE

El poder de superación, la ilusión y el sportinguismo de esta leonesa de raíces asturianas (su padre es de Avilés) hará que Daniela participe en diferentes actividades y partidos vinculados al club, permitiendo a ella y a su familia ser parte del equipo a lo largo de la campaña. Ya ha estado en Mareo con toda la plantilla. Además de entregarles su canguro, hizo gala de un amor a los colores capaz de alcanzar las calles de Villarrodrigo, el pueblo leonés donde reside. "Desde muy pequeña era feliz con un balón a su lado. Ahora va al colegio, Los Adiles, con su camiseta del Sporting y besando el escudo", explican sus progenitores. La pasión rojiblanca de Borja iba ya en la sangre. Tanto Daniela como Claudia y Pablo han heredado el sportinguismo de su padre.

El Sporting lleva tiempo interesado en Daniela y su historia. "Todo comenzó por una foto que compartí de ella en redes sociales, hace años, con la camiseta del Sporting. Mi abuelo (Aquilino, Quilo, vecino del barrio gijonés de La Calzada y ya fallecido) se encargaba de comprarle la equipación del Sporting a todos sus bisnietos. Así la fotografié un día y aquella imagen se hizo un poco rival", recuerda Borja. El departamento de prensa del club contactó con la familia y lo que se inició con alguna visita para entrenarse con el Sporting Genuine ha derivado en un encuentro que impactó a la primera plantilla.

"Nos presentaron a todos los jugadores y también a Asier (Garitano). Daniela vino muy contenta para casa. Le gustan todos los jugadores, pero un poco más Gelabert. Creemos que porque es el que más le gusta a su hermano mayor", cuenta la familia, ante la cómplice sonrisa de Pablo.

No son abonados, pero "siempre que se puede" son de los que están en El Molinón animando al Sporting. Es un estímulo para Daniela, reconocen, y también una válvula de escape en una agenda diferente a la de cualquier niña de su edad. Aunque su corazón está cada vez más fuerte y mejor, las visitas a "cardiología, neumología, estomatología..." y una larga lista de ramas médicas son continuas y forman parte de lo cotidiano. Ahora también lo será su presencia en el Sporting, que junto a la música del grupo "Pignoise" (del que su tío, Pablo Alonso, es bajista), hacen de Daniela la niña más feliz del mundo. Siempre agarrada a su canguro, siempre, sin un paso atrás.