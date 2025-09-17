Diego Sánchez, la "situación extraña" de su posición y un llamamiento al filial del Sporting

"Lo más importante en el fútbol es la eficacia en las áreas". Diego Sánchez asume los errores del Sporting ante el Burgos y mira con ambición a la visita al Almería, rival al que "plantearemos un partido duro". El avilesino evita excusas por las lesiones que sacuden al equipo. Lo aprovecha incluso para hacer un llamamiento a los jugadores del filial de cara a que den un paso adelante y "aumenten la competitividad". En cuanto al debate sobre si debe ser lateral o central, no regatea: "Es una situación extraña".

El vestuario. "El ambiente está bien. Concentrados en lo que viene. Sabemos que es una liga larga, van a venir baches. En los momentos más complicados es cuando más convencidos debemos estar".

Eficacia. "Se vio lo que es el fútbol. La eficacia en ambas áreas. Tuvimos muchas y con poco nos generaron. Tenemos que volver a la solidez defensiva. Lo más importante es la eficacia en las áreas y el Burgos estuvo por encima".

Tercer gol. "Lo repasamos todo. El repliegue defensivo fue bueno, pero a la hora de los duelos, no fuimos contundentes. La solidez va a ser lo que nos lleve a pelear por algo bonito".

Equipo pecó por ir al tercero. "Puede ser. Al venir de derrota tenemos que centrarnos en puntuar. En El Molinón, queremos los tres siempre. Tenemos que darle valor a los puntos y seguir siendo fuertes en casa".

Virtud y defecto del equipo. "Los tres primeros partidos fuimos sólidos en defensa. Hay que volver a ello. En Coruña estuvimos bien, pero por un detalle se nos fue. En casa el otro día nos hicieron peligro con muy poco".

Lesiones. "La competitividad no la merma. La plantilla se ha quedado con los que somos, pero tenemos al filial ahí. Ellos tienen que apretar porque cuando no tienes plantilla de 25 es porque confías en el filial. Ellos tienen que apretar para aumentar esa competitividad".

Posición. "Tranquilo. La confianza del club hacia mí es máxima. Es lo que me da tranquilidad. Creo que puedo cumplir en ambas posiciones".

Lateral en la base. "Es cierto que subí de lateral, y ese año que tuve de adaptación al central me encontré muy cómodo. El pico lo alcancé como central y tengo que seguir afianzándome. Es una situación extraña, pero contento".

Almería. "Tienen quizá menos puntos de los que se merecen. Van a salir fuerte. Vamos a plantearles un partido duro. Es muy importante volver a esa eficacia y las que tengamos, intentar meterlas".

Renovación. "Sé que mi representante está en continuo contacto durante todo el año. Estoy centrado en el equipo y en lo que nos viene ahora".