Mahou saca una edición especial por el aniversario del Sporting
Mahou Cinco estrellas ha lanzado una edición especial de su botella con motivo del 120 aniversario del Sporting. La oferta ya está a disposición de los clientes en los establecimientos hosteleros de Asturias, tal y como ha avanzado la firma.
