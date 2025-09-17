Los números que avalan a Gelabert en el Sporting: mucho más que un llegador

El comienzo de temporada no ha hecho más que confirmar a César Gelabert (Palencia, 24 años) como uno de los activos más importantes de largo de toda la Segunda División. Las estadísticas no engañan y ponen de relieve la influencia que ejerce este talentoso futbolista, fundamental en el engranaje de Asier Garitano como "10". Su impacto en el ataque es incontestable y justifica la importante inversión que destinó el Grupo Orlegi para tenerlo en propiedad. Pero es que además su valor no solo se relaciona en el gol, cualidad en la que ha experimentado un subidón.

Hoy, Gelabert suma 3 tantos (el 50% de los goles del equipo gijonés en las primeras 5 jornadas en Liga), descubriéndose como uno de los mejores llegadores a área del campeonato. Solo Villalibre y Andrés (Racing de Santander), además de Zaka (Deportivo) le superan en goles. Pero las métricas dicen que el paso adelante de Gelabert hacia el gol no le resta ni un ápice de importancia en otros apartados del juego donde antes había sido muy influyente, sino que su vocación goleadora es un registro adicional que ha logrado añadir en los últimos meses a su juego. Con Garitano lleva 8 goles en 13 partidos, una barbaridad para un jugador que no es delantero centro. Hay, además, un dato que expone su capacidad para hacer gol. El canterano del Real Madrid no es solo un gran llegador, sino que además tiene olfato y habilidad para convertir las ocasiones: tan solo ha necesitado nueve remates para conseguir esos tres goles. O lo que es lo mismo: marca un tanto cada tres finalizaciones que intenta sobre portería. "Creo que mi posición es la mediapunta. Me siento más libre, puedo llegar a la segunda jugada", admitía el jugador en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

Esa presencia sobre área no le resta capacidad para generar el juego, pero sí expone sus virtudes. Gelabert es el segundo jugador de la plantilla que más pases realiza (210); y, además, el mejor regateador del equipo, el más desequilibrante (15 regates). También está en el top 5 de la Liga en asistencias de remate. Es decir, en el pase decisivo, el anterior a una finalización. Su valor en el portal Tranfermarkt confirma el aumento de su cotización. En apenas unos meses, su precio de mercado ha pasado de los 1,5 a los 2 millones de euros. Y subiendo.