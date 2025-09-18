Ahora sí es oficial... el Sporting presenta la tercera equipación con pantalón rojo y medias blancas
Leyendas como Joaquín y Jiménez, junto a Guille y Gaspar, posan con una camiseta homenaje al 120 aniversario de la entidad
Después de ver la luz en un centro comercial, siendo retirada minutos después, la tercera equipación del Sporting ha sido presentada este jueves a través de la página web del club. Blanca, con cuellos rojos y detalles desl mismo color en las mangas, la prenda la estrenaron leyendas como Joaquín y Jiménez, quienes posaron junto a Guille y Gaspar en la sala de pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura. La novedad es que esta equipación se completará con pantalón rojo y medias blancas. El modelo, que incluye el primer escudo de la entidad, es un guiño al 120 aniversario de la fundación y a Anselmo López, quien puso en marcha y fue el primer presidente del Sporting.
El estreno de la prenda fue desvelado por un usuario de la red social X (@marioferdz), quien la encontró a la venta en una conocida superficie comercial el pasado 2 de septiembre. A diferencia del caso de las anteriores, no había sido presentada anteriormente por el club.
