Ahora sí es oficial... el Sporting presenta la tercera equipación con pantalón rojo y medias blancas

Después de ver la luz en un centro comercial, siendo retirada minutos después, la tercera equipación del Sporting ha sido presentada este jueves a través de la página web del club. Blanca, con cuellos rojos y detalles desl mismo color en las mangas, la prenda la estrenaron leyendas como Joaquín y Jiménez, quienes posaron junto a Guille y Gaspar en la sala de pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura. La novedad es que esta equipación se completará con pantalón rojo y medias blancas. El modelo, que incluye el primer escudo de la entidad, es un guiño al 120 aniversario de la fundación y a Anselmo López, quien puso en marcha y fue el primer presidente del Sporting.

Por la izquierda, Joaquín, Guille, Jiménez y Gaspar, en la sala de pintura de Laboral Ciudad de la Cultura. / RSG

El estreno de la prenda fue desvelado por un usuario de la red social X (@marioferdz), quien la encontró a la venta en una conocida superficie comercial el pasado 2 de septiembre. A diferencia del caso de las anteriores, no había sido presentada anteriormente por el club.