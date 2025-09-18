Así define Baptistao el juego del Sporting antes del partido en Almería: "Tenemos que demostrar que somos mejores"

"Estamos con ganas de empezar ya". El Almería espera con especial motivación la llegada del Sporting. El cuadro indálico está necesitado de un triunfo que solo pudo conseguir en una ocasión en las primeras cinco jornadas. Fue ante la Cultural, en el Reino de León. La urgencia de apretar el paso como local frota en el ambiente que rodea al cuadro dirigido por el exrojiblanco Rubi. Baptistao, uno de los jugadores importantes dentro del vestuario, no se esconde a la hora de catalogar el enfrentamiento ante los gijoneses.

"Estamos con ganas de jugar en casa, con nuestra gente y demostrar que tendríamos que llevar más puntos de los que llevamos", señaló el brasileño, este jueves, en declaraciones a la radio oficial del club. "Hemos hecho muchas cosas para merecer, son detalles que se nos han escapado y cosas que no están en nuestras manos para resolverlas. El vestuario está muy unido, sabemos que tenemos mucho potencial este año y tenemos que empezar desde ya", recalcó antes de valorar a su próximo rival.

"Queremos ganar todos los partidos en casa", reiteró sobre la necesidad de romper con una irregular trayectoria que ha llevado a sumar 5 de los 15 pimeros puntos del campeonato. "Sabemos que va a ser un desafío contra el Sporting, que es muy intenso, y tenemos que demostrar que somos mejores que ellos, que tenemos que tener mucha más intensidad y más atención a los detalles, arreglando los problemas que tuvimos en los otros partidos", destacó sobre la principal faceta que envuelve el juego de los de Asier Garitano.