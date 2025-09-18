El derbi de Copa de la Reina ya tiene horario: así ha quedado fijado el duelo entre Sporting y Oviedo

El derbi asturiano de la Copa de la Reina ya tiene horario. El Sporting y el Oviedo reeditarán el duelo que la pasada campaña ya las enfrentró con victoria de las rojiblancas, que no partían como favoritas. En aquella ocasión dieron la campanada en el Tartiere al imponerse por un rotundo 2-4. Ahora, y tras el ascenso de categoría de las azules, vuelven a encontrarse en segunda ronda copera. Se jugará el miércoles, 1 de octubre, a las 17:30 horas, en Mareo (Campo 1).

El Sporting viene de eliminar en primera ronda al Avilés Industrial en un igualadísimo partido decidido en la tanda de penaltis. El Oviedo, por su parte, obtuvo el pase de una manera mucho más holgada, al imponerse por 0-6 en su visita al Atlético Villalonga.