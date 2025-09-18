El derbi de Copa de la Reina ya tiene horario: así ha quedado fijado el duelo entre Sporting y Oviedo
Las rojiblancas ya dieron la sorpresa al eliminar la pasada temporada a las carbayonas
El derbi asturiano de la Copa de la Reina ya tiene horario. El Sporting y el Oviedo reeditarán el duelo que la pasada campaña ya las enfrentró con victoria de las rojiblancas, que no partían como favoritas. En aquella ocasión dieron la campanada en el Tartiere al imponerse por un rotundo 2-4. Ahora, y tras el ascenso de categoría de las azules, vuelven a encontrarse en segunda ronda copera. Se jugará el miércoles, 1 de octubre, a las 17:30 horas, en Mareo (Campo 1).
El Sporting viene de eliminar en primera ronda al Avilés Industrial en un igualadísimo partido decidido en la tanda de penaltis. El Oviedo, por su parte, obtuvo el pase de una manera mucho más holgada, al imponerse por 0-6 en su visita al Atlético Villalonga.
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar