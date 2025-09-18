Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin opción en Almería, ¿cuándo estrenará el Sporting su tercera equipación?

El club tiene una idea clara sobre el objetivo de un uniforme con difícil encaje para vestir como visitante

Arriba, Gaspar y Guille posan con el uniforme completo. Debajo, por izquierda, Joaquín Alonso, Guille Rosas, Manolo Jiménez y Gaspar Campos, en la sala de pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura, con la nueva camiseta. | RSG

Arriba, Gaspar y Guille posan con el uniforme completo. Debajo, por izquierda, Joaquín Alonso, Guille Rosas, Manolo Jiménez y Gaspar Campos, en la sala de pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura, con la nueva camiseta. | RSG

Ángel Cabranes

Ángel Cabranes

Gijón

Después de que la camiseta viera la luz en un centro comercial, siendo retirada minutos después, la tercera equipación del Sporting fue presentada ayer a través de la página web del club. Blanca, con cuellos rojos y detalles del mismo color en las mangas, la prenda la estrenaron leyendas como Joaquín y Jiménez, quienes posaron junto a Guille y Gaspar en la sala de pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura. La novedad es que esta equipación se completa con pantalón rojo y medias blancas. El modelo, que incluye el primer escudo de la entidad, es un recuerdo a los 120 años de vida del conjunto gijonés, y a Anselmo López, autor del escudo, fundador y primer presidente del Sporting.

Pantalón rojo y medias blancas por los 120 años

Pantalón rojo y medias blancas por los 120 años

Un recuerdo a la historia. Una imagen cargada de simbolismo. No podrá vestirse en Almería, donde el equipo volverá a usar la camiseta negra, su segunda equipación. No hay tampoco marcada una visita concreta para el estreno de la camiseta blanca sobre el césped. El predominio del blanco y el rojo, protagonista en el uniforme principal, lo dificulta. El objetivo del Sporting con el nuevo diseño ha ido más orientado a honrar una fecha tan señalada como la del aniversario, que a dar solución a los partidos en los que el rival pueda tener colores similares a los de las dos equipaciones principales. Tampoco se ha valorado si, llegado el caso, pudiera usarse en uno de los partidos en casa. No es descartable.

El Sporting pone en valor del nuevo diseño que "en el frontal destaca el escudo que representa el primer emblema del club del que se tiene constancia". Un detalle que entiende "es especialmente sentimental, ya que la historia del club sitúa como autor del mismo al propio Anselmo López, fundador de nuestro Sporting". Además, destaca que "el nuevo diseño da relevancia a los colores de la ciudad de Gijón y a la memoria de la entidad". Todas las prendas que forman la tercera equipación se pueden adquirir ya en la web y en las tiendas oficiales del club. La camiseta tiene un precio de 80 euros, 40, en el caso de los pantalones y 20, en el de las medias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  3. La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
  4. Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
  5. Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
  6. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  7. La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

Una patrulla de altura: seis caballos y jinetes refuerzan la seguridad de San Mateo

Una patrulla de altura: seis caballos y jinetes refuerzan la seguridad de San Mateo

Bélgica.- La Iglesia comienza el proceso de beatificación del rey Balduino de Bélgica

Bélgica.- La Iglesia comienza el proceso de beatificación del rey Balduino de Bélgica

Champions: Newcastle - Barcelona, en directo

Champions: Newcastle - Barcelona, en directo

Sin opción en Almería, ¿cuándo estrenará el Sporting su tercera equipación?

Sin opción en Almería, ¿cuándo estrenará el Sporting su tercera equipación?

¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón

¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón

IU rechaza la versión inicial del Plan de Movilidad de Oviedo: "Incluye el programa electoral y el plan de obras de la derecha"

IU rechaza la versión inicial del Plan de Movilidad de Oviedo: "Incluye el programa electoral y el plan de obras de la derecha"

Carlo Costanzia rompe su silencio en '¡De Viernes!': así será su respuesta a las memorias de Mar Flores

Carlo Costanzia rompe su silencio en '¡De Viernes!': así será su respuesta a las memorias de Mar Flores

VÍDEO: Rescatan en Ribadesella los restos de un dinosaurio gigante de 20 metros

VÍDEO: Rescatan en Ribadesella los restos de un dinosaurio gigante de 20 metros
Tracking Pixel Contents