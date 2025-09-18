Sin opción en Almería, ¿cuándo estrenará el Sporting su tercera equipación?

Después de que la camiseta viera la luz en un centro comercial, siendo retirada minutos después, la tercera equipación del Sporting fue presentada ayer a través de la página web del club. Blanca, con cuellos rojos y detalles del mismo color en las mangas, la prenda la estrenaron leyendas como Joaquín y Jiménez, quienes posaron junto a Guille y Gaspar en la sala de pinturas de Laboral Ciudad de la Cultura. La novedad es que esta equipación se completa con pantalón rojo y medias blancas. El modelo, que incluye el primer escudo de la entidad, es un recuerdo a los 120 años de vida del conjunto gijonés, y a Anselmo López, autor del escudo, fundador y primer presidente del Sporting.

Pantalón rojo y medias blancas por los 120 años

Un recuerdo a la historia. Una imagen cargada de simbolismo. No podrá vestirse en Almería, donde el equipo volverá a usar la camiseta negra, su segunda equipación. No hay tampoco marcada una visita concreta para el estreno de la camiseta blanca sobre el césped. El predominio del blanco y el rojo, protagonista en el uniforme principal, lo dificulta. El objetivo del Sporting con el nuevo diseño ha ido más orientado a honrar una fecha tan señalada como la del aniversario, que a dar solución a los partidos en los que el rival pueda tener colores similares a los de las dos equipaciones principales. Tampoco se ha valorado si, llegado el caso, pudiera usarse en uno de los partidos en casa. No es descartable.

El Sporting pone en valor del nuevo diseño que "en el frontal destaca el escudo que representa el primer emblema del club del que se tiene constancia". Un detalle que entiende "es especialmente sentimental, ya que la historia del club sitúa como autor del mismo al propio Anselmo López, fundador de nuestro Sporting". Además, destaca que "el nuevo diseño da relevancia a los colores de la ciudad de Gijón y a la memoria de la entidad". Todas las prendas que forman la tercera equipación se pueden adquirir ya en la web y en las tiendas oficiales del club. La camiseta tiene un precio de 80 euros, 40, en el caso de los pantalones y 20, en el de las medias.