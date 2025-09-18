El Sporting reta al petrodólar: de la apuesta por Canelo Álvarez, a un récord millonario en Almería

Juega en Segunda con números de Primera División en sus cuentas. El Almería se cruza este sábado con el Sporting (Juegos Mediterráneos, sábado, 21.00 horas) tras un verano de récord en entrada y salidas de jugadores. El cuadro indálico ha alcanzado los 12 millones en pago de traspasos, tres veces más de los casi 4 que se dejó el Sporting en operaciones como las de Gelabert y Dubasin. No es mucho si se tiene en cuenta su capacidad para generar plusvalías, con unos 50 millones en ventas de futbolistas en esta última ventana, cantidad protagonizada por la marcha Luis Suárez rumbo al Sporting de Lisboa (22,2 millones, sin contar variables). Por el medio, más de una decena de movimientos y hasta un cambio de propietario.

El Almería ingresó este verano, por un solo jugador, el delantero Luis Suárez, prácticamente el importe neto de la cifra de negocios presupuestada por el Sporting para toda la pasada temporada. Los números son mareantes en la estrechez económica en la que suelen moverse los clubes en Segunda División. También dan muestra de cómo se manejan los equipos que aspiran a lograr el ascenso a Primera División esta temporada. Con todo, el Sporting puede presumir de haberse colado entre los que más dinero han puesto sobre la mesa este verano en materia de traspasos. Los rojiblancos son los segundos, tras el Almería, en este concepto. Por detrás, Racing de Santander y Castellón, con algo más de 3 millones.

Once fichajes realizó este verano el Almería con un nombre propio, el Thalys Henrique, el más caro de todos. 6 millones pagó el cuadro indálico al Palmeiras brasileño por el relevo de Luis Suárez. No ha estrenado, todavía, su cuenta goleadora. El central italiano Federico Bonini, 3 millones de euros, y el lateral holandés del Castellón Daijiro Chirino, 2 millones de euros, fueron las otras inversiones más potentes. Por debajo del millón estuvieron movimientos como el del también lateral Marcos Luna (600.000 euros) desde el Zaragoza y el central Nélson Monte (400.000) desde el Málaga. En condición de cedido llegó André Horta desde el Sporting de Braga, mientras que el resto de incorporaciones se completaron a coste cero: Patrick Soko (Huesca), Álex Muñoz (UD Las Palmas), Andrés Fernández (Levante), Stefan Dzodic (Montpellier) y Aridane Hernández (Rayo).

En el repaso a los ingresos por ventas, a la ya citada de Luis Suárez hay que sumar los 16 millones pagados por el Atlético de Madrid para hacerse con el defensa Marc Pubill; los 7 desembolsados por el central Kaiky desde el Shabab Al Ahly y los 2 millones que pagó el Famalicão luso por el centrocampista Marcos Peña, entre los movimientos más importantes.

Muchas operaciones en un año en el que el Almería cambió de manos. Oficialmente fue el pasado mes de mayo. Turki Al-Sheick (ahora detrás de otros eventos deportivos como el combate de boxeo entre Canelo Álvarez y Crawford seguido por televisión por 41 millones de espectadores) vendió a un grupo inversor saudí encabezado por Mohamed Al-Khereji. No se concretó la cantidad, pero varios medios lo situaron en torno a los 100 millones de euros.

Los números para el Almería, que sigue dirigido desde el banquillo por el exrojiblanco Rubi, no son tan impactantes si se tiene en cuenta los resultados del equipo en estas primeras cinco jornadas de campeonato. El conjunto indálico recibirá al Sporting con la imperiosa necesidad de ganar después de una sola victoria y dos empates en el inicio de la temporada. Igualó, a cuatro goles, ante el Albacete en la jornada inaugural, para luego imponerse a la Cultural en el Reino de León (0-1). A partir de ahí, otro empate ante la Real Sociedad B (2-2) y derrota ante Racing de Santander (2-3) y Valladolid (3-1). El sábado llega a Almería un Sporting con ganas de desquitarse de los tropiezos ante Dépor y Burgos, para regresar a la imagen y a los resultados de tres jornadas iniciales despachadas con triunfo.