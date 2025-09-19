Un Almería en reconstrucción: la opinión de Uribe sobre el rival del Sporting

Después de varias temporadas siendo un club en el que no había miedo a invertir en grandes operaciones de jugadores ni a manejar presupuestos muy importantes, y viendo que no se tuvo el éxito deseado, con un descenso y una temporada en Segunda en la que el equipo nunca dio el nivel esperado, ha tocado en el club andaluz un giro radical de su política deportiva.

Ventas cercanas a los 50 millones de euros por algunos de sus mejores jugadores como Suárez (22 millones), Pubill (16),Fernández (6) o Maximiano (6) les encaminan a buscar jugadores muy jóvenes con posibilidad de futuras ventas como son Clua, Guedes, Lopy,Dzodic o el punta brasileño Thays. A este perfil le han añadido jugadores de la categoría, menos nombres y más hombres que conocen los códigos que se manejan en la Liga Hypermotion como Aridane (Rayo), Muñoz (UD Las Palmas), Chirino (Castellón), Luna (Zaragoza), Soko (Huesca), Nelson (Málaga),Embarba (Rayo) o el portero Andrés Fernández (Levante).

El mando de la nave es para un viejo conocido de la afición rojiblanca como es Rubi, con el que tuve el placer de trabajar en mi staff en el Girona. Un técnico al que le gusta que sus equipos sean protagonistas del juego y que manden en el control del partido, sus años en La Masía lo han hecho caminar por esa idea y no le vale ganar de cualquier manera, pero no ha conseguido de momento dar con la tecla correcta.

El Almería es un equipo con muy buen trato del balón, un equipo que le da mucha importancia al juego exterior, acumulando muchos jugadores con buen pie por dentro para generar superioridades y llevar el balón tanto a laterales muy largos de recorrido como jugadores muy buenos en el uno contra uno como son Arribas, Melamed, Embarba o Leo Baptistão.

No han encontrado el equilibrio en el juego, es uno de los equipos más goleadores pero también de los más goleados. Están siendo un equipo en la parcela ofensiva que está dejando muy buenas sensaciones, con un fútbol muy fluido, generando muchas oportunidades y siendo muy superior al rival, pero los errores defensivos le está condenando y mientras no logren un equilibrio en las dos facetas les costará están en la parte alta de la clasificación.

Equipo en el que sus sensaciones y su rendimiento no tienen nada que ver con sus números; un equipo que a nivel individual tiene un montón de jugadores muy desequilibrantes en acciones individuales, muy peligrosos también atacando espacios y un equipo con muy buen trato del balón. Habrá que hacer un partido muy serio, un partido con muy pocos errores y con una actitud defensiva muy solidaria y sufriendo cada acción que el rival te lleve al límite. Y por último, hay que ser valientes, es un equipo que está sufriendo muchísimo en centros laterales y en transiciones defensivas a la espalda de su defensa. Si no eres valiente y los pones en problemas vas a sufrir muchísimo, porque el Almería es cierto que está en reconstrucción, pero no olvidemos que tiene grandes jugadores y un técnico de muy buen nivel, si los dejas empujarte y no los asustas te van acabar ganando.