Baptistão: "El Sporting es un rival muy intenso"

Leo Baptistão, uno de los pilares del ataque del Almería, solo piensa en la victoria ante el Sporting. "Queremos ganar todos los partidos en casa. Sabemos que va a ser un desafío contra el Sporting", señala. De los gijoneses dice que es un equipo "muy intenso, y tenemos que demostrar que somos mejores que ellos, que tenemos que tener mucha más intensidad".

