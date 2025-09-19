El derbi asturiano de la Copa de la Reina, el día 1 a las 17.30 horas

El Sporting y el Oviedo reeditarán el duelo que la pasada campaña ya las enfrentó, con victoria de las rojiblancas, en la Copa de la Reina. En aquella ocasión dieron la campanada en el Tartiere al imponerse por un rotundo 2-4. Ahora, y tras el ascenso de categoría de las azules, ya hay horario para la segunda ronda. Se jugará el miércoles, 1 de octubre, a las 17:30 horas, en Mareo (Campo 1).