Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El derbi asturiano de la Copa de la Reina, el día 1 a las 17.30 horas

Un momento del partido de la pasada temporada. | IRMA COLLIN

Un momento del partido de la pasada temporada. | IRMA COLLIN

El Sporting y el Oviedo reeditarán el duelo que la pasada campaña ya las enfrentó, con victoria de las rojiblancas, en la Copa de la Reina. En aquella ocasión dieron la campanada en el Tartiere al imponerse por un rotundo 2-4. Ahora, y tras el ascenso de categoría de las azules, ya hay horario para la segunda ronda. Se jugará el miércoles, 1 de octubre, a las 17:30 horas, en Mareo (Campo 1).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents