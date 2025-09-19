Gaspar: "El Molinón es exigente, a mí me bloqueó"

"Tampoco sé por qué El Molinón es más exigente con los de casa. A mí, en su momento, me bloqueó". Gaspar Campos abordó las críticas y los silbidos en casa en momentos tensos y que este año ha sufrido algún compañero como Queipo. "Aprendí de ello. Entiendo la exigencia, pero todos merecemos oportunidades", explicó en una entrevista a Radio Marca.