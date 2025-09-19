La genial anécdota de Garitano con aficionados del Sporting: "Cada vez que tomaban un culín más..."

Quiere más y avisa de la necesidad de meter otra marcha. El entrenador de Sporting asume con ambición la visita al Almería, un equipo con "jugadores de Primera División". Garitano elogia la plantilla y el trabajo del exrojiblanco Rubi, recuerda lo importante de ir "al 120%", no descarta recuperar el doble lateral y comparte una genial anécdota vivida esta semana con la peña sportinguista Isma. "Cada vez que tomaban un culín más se atrevían a hacer alineaciones".

Ir al 120%. "Creo que para poder estar con la gente que estará arriba, tenemos que ir al límite en muchas ocasiones. Tenemos que, en el día a día, llevar a todo el mundo a unos límites importante para poder tener opciones. No sé si las tendremos, pero si por el camino tenemos algún problema con algún jugador, lo asumo".

Dos derrotas. "Lo bueno es que te pase al principio para mejorar en circunstancias. Es parte del fútbol. Esto es un juego. Se ha dado esa circunstancia, pasa de la misma forma que cuando ganamos alguna cosa iría a nuestro favor. Si te toca en contra, te fastidia, pero hacemos el análisis general de que el equipo, en cada partido jugado hasta la fecha, ha estado muy metido. Eso es muy bueno. Es el objetivo".

El rival. "Ellos han dominado los partidos y han tenido partidos que igual han merecido más. Recuerdo el de Santander en casa que podían haber sentenciado en la primera media hora, y en Valladolid, si ve el partido, es totalmente diferente al resultado. Han firmado jugadores de Primera y un entrenador sensacional. Lo tienen todo. Irá mejorando. Tienen una gran plantilla. Nos centramos en lo nuestro. Será un partido complicado".

Más preocupante. "Hemos visto estructuras, cómo atacan… Son potentes en todas las situaciones, en transiciones, en balón parado, juntan bien líneas…"

Sin tercer portero. "Iker ha tenido una lesión, el filial también juega de sábado. Hemos decidido ir con los dos porteros que tenemos y ojalá que no ocurra nada, porque de darse aún así por el horario tenemos la opción de que otro portero llegue allí".

Propuesta del equipo. "Habrá posibilidades para todo (proponer o forzar error). Ellos juegan bien, pero hay que tener cuidado porque ellos, cuando transitan rápido, te pueden hacer mucho daño. Habrá momentos para todo. En el mismo partido se darán diferentes situaciones. No va a ser como ante la Cultural, en el que dominaste mucho, o como otros partidos en el que nos daba igual que nos dominasen. Pasará un poco de todo".

Cambios el último partido. "El partido nos llevó a eso (a intentar buscar el tercero). El equipo estaba bien, equilibrado para intentar hacer el tercer gol hasta el minuto… La intención de mandar un mensaje de que ya estaba era el 88 o 89. Fue cuando recibimos el gol. Te fastidia porque era bueno el haber sumado. Algún día nos tocará a favor".

Juego interior. "Estamos hablando de jugadores de Primera División. Lo importante es dónde priorizar y dónde hacerles daño. Hay que centrarse en cómo queremos defender y dónde queremos atacar".

Mayor solidez. "Los goles que hemos encajado, teníamos superioridades defensivas, pero luego los rivales hicieron las cosas bien. Defendimos bastante bien y el Burgos tuvo talento. También cómo fue el partido te lleva a comentar algún pequeño error. Hay que intentar que las tomas de decisiones sean un poco mejores".

Cuatro en la enfermería. "Las lesiones son parte de esto. Preocupa, pero ocurre a todo el mundo. Después de pretemporada, este inicio, ya lo vimos en rivales como Burgos o ahora a Almería que recupera gente. Para eso están las plantillas. Lo importante es que no haya recaídas. Hay que recuperarlos en las mejores condiciones. No sé cuándo".

Mejorar en defensa o ataque. "Hemos sido un equipo que ha sido sólido, que ha defendido bien. Eso nos ha dado posibilidad de tener los puntos que tenemos. Cada partido te lleva a otro y a diferentes acciones para mejorar. El equipo ha defendido bien y ha atacado bien porque ha generado mucho, sobre todo el último partido y ante la Leonesa. En términos generales, estamos donde deberíamos estar. Igual con algún punto más en algún partido, y en algún otro que ganamos, a lo mejor con un punto estaríamos contentos también".

Oscar Cortés. "Está mejor. Adaptado a la familia, a su nueva casa. Le veo mejor. Poco a poco iremos incorporándolo. No queremos que nos pase como Loum, que estuvo quince días, lo metimos, y tuvo un problemilla".

Doble lateral. "Podemos ver cualquier cosa. Esa posibilidad la tenemos. Analizamos dónde queremos defender, qué espacios y con qué gente".

Gelabert. "Lo tenía claro (dónde tenía que jugar). El año pasado era otro contexto. En sus inicios él era un delantero centro. Así lo conocí hace tiempo. Tiene ese punto de velocidad para la conducción y el regate que es importante. Hay que ir puliendo muchas cosas para cada vez hacerlo mejor jugador".

Visita a la peña Isma. "Fue un evento chulo, con mucha gente. Sportinguismo puro y duro. Pasión y mucho respeto. Cada vez que tomaban un culín más se atrevían a hacer alineaciones, estuvo muy bien. Lo pasamos bien".

Tercera equipación. "Está chula. Muy bonita".